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Сельский детектив 2019, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 8

Сельский детектив 12+
Название Чёрная бабочка
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 8 сезоне сериала «Сельский детектив» в деревне Ольховка без вести пропадает один из местных молодых парней. В то же время его родного брата обнаруживают в доме убитым. Следователь Маракуев считает, что это дело не нуждается в уликах. По его мнению, братья что-то не поделили, после чего один из них убил другого, испугался и сбежал. Но Олеся уверена, что Александр непричастен к гибели близкого человека. Она выясняет, что накануне трагических событий кто-то угрожал обоим братьям. Неизвестный сжег прямо перед их домом чучело, облаченное в форму официанта с бейджем в виде черной бабочки. Девушка считает, что Саша тоже в серьезной опасности.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Чёрная бабочка 1
Сезон 8 Серия 1
24 сентября 2021
Чёрная бабочка 2
Сезон 8 Серия 2
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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