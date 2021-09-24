В 8 сезоне сериала «Сельский детектив» в деревне Ольховка без вести пропадает один из местных молодых парней. В то же время его родного брата обнаруживают в доме убитым. Следователь Маракуев считает, что это дело не нуждается в уликах. По его мнению, братья что-то не поделили, после чего один из них убил другого, испугался и сбежал. Но Олеся уверена, что Александр непричастен к гибели близкого человека. Она выясняет, что накануне трагических событий кто-то угрожал обоим братьям. Неизвестный сжег прямо перед их домом чучело, облаченное в форму официанта с бейджем в виде черной бабочки. Девушка считает, что Саша тоже в серьезной опасности.