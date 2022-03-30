Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сельский детектив 2019, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 12

Сельский детектив 12+
Название Дикая роза
Премьера сезона 30 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 12-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 12 сезоне сериала «Сельский детектив» история девушки по имени Олеся продолжается. Она чувствует себя несчастной и одинокой, переживает личный кризис. Дедушка, желая взбодрить свою внучку, берет ее с собой на рыбалку. Из реки они вытаскивают мертвое тело женщины и узнают в утопленнице Лизавету Атласову. Девушка уже давно покинула деревню и стала московской моделью. Накануне своего бракосочетания Лиза зачем-то вернулась в родные края, где у нее нет даже родственников, и встретила здесь свою смерть. Олеся собирается вычислить человека, который ответственен за гибель ее землячки.

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Дикая роза 1
Сезон 12 Серия 1
30 марта 2022
Дикая роза 2
Сезон 12 Серия 2
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше