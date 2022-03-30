В 12 сезоне сериала «Сельский детектив» история девушки по имени Олеся продолжается. Она чувствует себя несчастной и одинокой, переживает личный кризис. Дедушка, желая взбодрить свою внучку, берет ее с собой на рыбалку. Из реки они вытаскивают мертвое тело женщины и узнают в утопленнице Лизавету Атласову. Девушка уже давно покинула деревню и стала московской моделью. Накануне своего бракосочетания Лиза зачем-то вернулась в родные края, где у нее нет даже родственников, и встретила здесь свою смерть. Олеся собирается вычислить человека, который ответственен за гибель ее землячки.