Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сельский детектив 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 4

Сельский детектив 12+
Название Ловушка для мертвеца
Премьера сезона 18 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 4 сезоне сериала «Сельский детектив» главная героиня Олеся вместе с дедушкой Василием навещают на кладбище могилу егеря Степана. Но их появление спугивает неизвестных преступников, которые пытались нелегально кого-то похоронить. Девушка обнаруживает неподалеку свежевырытую могилу, а на ее дне лежит труп мужчины. Олеся вызывает полицию, но, конечно же, она не может держаться в стороне от такого громкого расследования, в котором она, к тому же, проходит как свидетельница. Однако улики неожиданно уводят девушку в далекое прошлое. В это время Кузьма и Гриша продолжают бороться за ее внимание.

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Ловушка для мертвеца 1
Сезон 4 Серия 1
18 октября 2020
Ловушка для мертвеца 2
Сезон 4 Серия 2
18 октября 2020
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше