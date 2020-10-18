В 4 сезоне сериала «Сельский детектив» главная героиня Олеся вместе с дедушкой Василием навещают на кладбище могилу егеря Степана. Но их появление спугивает неизвестных преступников, которые пытались нелегально кого-то похоронить. Девушка обнаруживает неподалеку свежевырытую могилу, а на ее дне лежит труп мужчины. Олеся вызывает полицию, но, конечно же, она не может держаться в стороне от такого громкого расследования, в котором она, к тому же, проходит как свидетельница. Однако улики неожиданно уводят девушку в далекое прошлое. В это время Кузьма и Гриша продолжают бороться за ее внимание.