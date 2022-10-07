Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сельский детектив 2019, 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 15

Сельский детектив 12+
Название Днем с огнем
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 15 сезоне сериала «Сельский детектив» приключения талантливой сыщицы Олеси продолжаются. Напомним, в предыдущих сезонах она занималась расследованием смерти двух старушек, чьи тела были обнаружены в санатории в Ольховке, а также искала человека, ответственного за гибель успешной столичной модели Елизаветы Атласовой, которая по необъяснимым причинам вернулась в родное село. Кроме того, в Ольховке отравили двух женщин – Веру и Марфу, которые, на первый взгляд, не имели между собой ничего общего. Но Олесе удалось установить связь между ними. В новом сезоне героиню ждет множество новых увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

9.7
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Днём с огнём 1
Сезон 15 Серия 1
7 октября 2022
Днём с огнём 2
Сезон 15 Серия 2
7 октября 2022
Днём с огнём 3
Сезон 15 Серия 3
7 октября 2022
Днём с огнём 4
Сезон 15 Серия 4
7 октября 2022
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше