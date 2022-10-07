В 15 сезоне сериала «Сельский детектив» приключения талантливой сыщицы Олеси продолжаются. Напомним, в предыдущих сезонах она занималась расследованием смерти двух старушек, чьи тела были обнаружены в санатории в Ольховке, а также искала человека, ответственного за гибель успешной столичной модели Елизаветы Атласовой, которая по необъяснимым причинам вернулась в родное село. Кроме того, в Ольховке отравили двух женщин – Веру и Марфу, которые, на первый взгляд, не имели между собой ничего общего. Но Олесе удалось установить связь между ними. В новом сезоне героиню ждет множество новых увлекательных приключений.