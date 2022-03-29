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Сельский детектив 2019, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 10

Сельский детектив 12+
Название Крыло ворона
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 10 сезоне сериала «Сельский детектив» Олеся признается Грише, что она неравнодушна к Кузьме. Расстроенный егерь удаляется жить в лесную сторожку, а девушка решает официально начать новые отношения. Однако ее ожидания не оправдываются: из городской командировки Кузя привозит в деревню не только орден за отвагу, но и свою первую любовь – девушку Настю. Она решает поселиться в Ольховке и просит его помочь ей с ремонтом старого семейного дома. А пока Олеся погружена в тягостные раздумья о своей неудавшейся личной жизни, в деревне происходит еще одно убийство. Судя по всему, неподалеку появился маньяк.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Крыло ворона 1
Сезон 10 Серия 1
29 марта 2022
Крыло ворона 2
Сезон 10 Серия 2
29 марта 2022
График выхода всех сериалов
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