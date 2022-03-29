В 10 сезоне сериала «Сельский детектив» Олеся признается Грише, что она неравнодушна к Кузьме. Расстроенный егерь удаляется жить в лесную сторожку, а девушка решает официально начать новые отношения. Однако ее ожидания не оправдываются: из городской командировки Кузя привозит в деревню не только орден за отвагу, но и свою первую любовь – девушку Настю. Она решает поселиться в Ольховке и просит его помочь ей с ремонтом старого семейного дома. А пока Олеся погружена в тягостные раздумья о своей неудавшейся личной жизни, в деревне происходит еще одно убийство. Судя по всему, неподалеку появился маньяк.