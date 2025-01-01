Мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей, а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готова принять сельский фельдшер Лера. Героиня берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила, защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита. Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей…