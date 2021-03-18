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Сельский детектив 2019, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 7

Сельский детектив 12+
Название Кровь рифмуется с любовью
Премьера сезона 18 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 7 сезоне сериала «Сельский детектив» Олеся и Гриша переживают непростое расставание. Они по-прежнему любят друг друга, но не могут быть вместе после минувших испытаний. Чтобы залить горе, мужчина идет с друзьями на лесопилку и распивает несколько бутылок алкоголя. Однако утром после пробуждения его ждет еще большее потрясение. Его родной брат Родион погиб. Похоже, кто-то толкнул парня на включенную электропилу в самый разгар веселья. Григорий думает, что это мог сделать кто-то из друзей из-за ревности. Он идет к Олесе и просит ее распутать это дело, несмотря на их былые разногласия.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Кровь рифмуется с любовью 1
Сезон 7 Серия 1
18 марта 2021
Кровь рифмуется с любовью 2
Сезон 7 Серия 2
18 марта 2021
График выхода всех сериалов
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