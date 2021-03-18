В 7 сезоне сериала «Сельский детектив» Олеся и Гриша переживают непростое расставание. Они по-прежнему любят друг друга, но не могут быть вместе после минувших испытаний. Чтобы залить горе, мужчина идет с друзьями на лесопилку и распивает несколько бутылок алкоголя. Однако утром после пробуждения его ждет еще большее потрясение. Его родной брат Родион погиб. Похоже, кто-то толкнул парня на включенную электропилу в самый разгар веселья. Григорий думает, что это мог сделать кто-то из друзей из-за ревности. Он идет к Олесе и просит ее распутать это дело, несмотря на их былые разногласия.