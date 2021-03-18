В 6 сезоне сериала «Сельский детектив» жители Ольховки отмечают ночь на Ивана Купалу. Они веселятся у реки и жгут костры, девушки плетут и спускают на воду цветочные венки. Однако веселье прерывается страшной находкой. К берегу причаливает лодка без гребца, на дне которой лежит мертвая незнакомка. Никто из ольховцев не узнает девушку, да и в соседних селах о ее исчезновении не заявляют. У следствия нет ни улик, ни подозреваемых, ни свидетелей. Полицейским приходится работать без единой зацепки, да еще и предрассудки местных жителей осложняют расследование. Олеся пытается помочь полицейским.