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Сельский детектив 2019, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 6

Сельский детектив 12+
Название Убийство на Ивана Купалу
Премьера сезона 18 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 6 сезоне сериала «Сельский детектив» жители Ольховки отмечают ночь на Ивана Купалу. Они веселятся у реки и жгут костры, девушки плетут и спускают на воду цветочные венки. Однако веселье прерывается страшной находкой. К берегу причаливает лодка без гребца, на дне которой лежит мертвая незнакомка. Никто из ольховцев не узнает девушку, да и в соседних селах о ее исчезновении не заявляют. У следствия нет ни улик, ни подозреваемых, ни свидетелей. Полицейским приходится работать без единой зацепки, да еще и предрассудки местных жителей осложняют расследование. Олеся пытается помочь полицейским.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Убийство на Ивана Купалу 1
Сезон 6 Серия 1
18 марта 2021
Убийство на Ивана Купалу 2
Сезон 6 Серия 2
18 марта 2021
График выхода всех сериалов
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