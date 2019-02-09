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Постер к сериалу Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны
Сельский детектив (2019 - …), список сезонов Сельский детектив 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Список сезонов сериала «Сельский детектив»
Сельский детектив - Яблоня раздора Яблоня раздора
2019, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Месть Чернобога Месть Чернобога
2020, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Иголка в стоге сена Иголка в стоге сена
2020, 4 эпизода
 
Сельский детектив - Ловушка для мертвеца Ловушка для мертвеца
2020, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Ограбление по-Ольховски Ограбление по-Ольховски
2020, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Убийство на Ивана Купалу Убийство на Ивана Купалу
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Кровь рифмуется с любовью Кровь рифмуется с любовью
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Чёрная бабочка Чёрная бабочка
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Кошки, опасные для жизни Кошки, опасные для жизни
2021, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Крыло ворона Крыло ворона
2022, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Актриса Актриса
2022, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Дикая роза Дикая роза
2022, 2 эпизода
 
Сельский детектив - Конус географический Конус географический
2022, 2 эпизода
 
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