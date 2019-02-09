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Сельский детектив
Сезоны
Сельский детектив (2019 - …), список сезонов
Сельский детектив
12+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТВ Центр
Список сезонов сериала «Сельский детектив»
Яблоня раздора
2019,
2 эпизода
Месть Чернобога
2020,
2 эпизода
Иголка в стоге сена
2020,
4 эпизода
Ловушка для мертвеца
2020,
2 эпизода
Ограбление по-Ольховски
2020,
2 эпизода
Убийство на Ивана Купалу
2021,
2 эпизода
Кровь рифмуется с любовью
2021,
2 эпизода
Чёрная бабочка
2021,
2 эпизода
Кошки, опасные для жизни
2021,
2 эпизода
Крыло ворона
2022,
2 эпизода
Актриса
2022,
2 эпизода
Дикая роза
2022,
2 эпизода
Конус географический
2022,
2 эпизода
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