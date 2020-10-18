В 5 сезоне сериала «Сельский детектив» полицейский из деревни Ольховка Кузьма отправляется в баню со своими друзьями. Пока мужчины расслабляются в парилке и пьют пиво, из кобуры пропадает табельное оружие оперативника. Дело осложняется тем, что баня заперта изнутри, и всем присутствующим попросту некуда было бы спрятать пистолет. Чтобы не получить выговор, Кузя просит о помощи свою давнюю напарницу и бывшую возлюбленную Олесю. Однако такой поворот событий совсем не радует ее молодого человека – егеря Гришу. Вскоре пропавшее оружие неожиданно «всплывает»… во время ограбления сельского магазина.