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Сельский детектив 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 5

Сельский детектив 12+
Название Ограбление по-Ольховски
Премьера сезона 18 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 5 сезоне сериала «Сельский детектив» полицейский из деревни Ольховка Кузьма отправляется в баню со своими друзьями. Пока мужчины расслабляются в парилке и пьют пиво, из кобуры пропадает табельное оружие оперативника. Дело осложняется тем, что баня заперта изнутри, и всем присутствующим попросту некуда было бы спрятать пистолет. Чтобы не получить выговор, Кузя просит о помощи свою давнюю напарницу и бывшую возлюбленную Олесю. Однако такой поворот событий совсем не радует ее молодого человека – егеря Гришу. Вскоре пропавшее оружие неожиданно «всплывает»… во время ограбления сельского магазина.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Ограбление по-Ольховски 1
Сезон 5 Серия 1
18 октября 2020
Ограбление по-Ольховски 2
Сезон 5 Серия 2
18 октября 2020
График выхода всех сериалов
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