В 3 сезоне сериала «Сельский детектив» в деревенскую больницу приходит загадочная пациентка и теряет сознание у крыльца. Из последних сил женщина заявляет, что «ее убили», после чего отключается и впадает в кому. Пока она лежит в интенсивной терапии, врачи обследуют ее, но не обнаруживают ни одного подозрительного повреждения, которое ей мог бы нанести другой человек. Они приходят к выводу, что причиной комы стала аневризма в одном из сосудов. Но Олеся не верит в эту версию. Несмотря на недовольство самонадеянного местного следователя, она решает сама заняться этим делом. В это время в лесу погибает молодой охотник.