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Сельский детектив 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 3

Сельский детектив 12+
Название Иголка в стоге сена
Премьера сезона 17 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 3 сезоне сериала «Сельский детектив» в деревенскую больницу приходит загадочная пациентка и теряет сознание у крыльца. Из последних сил женщина заявляет, что «ее убили», после чего отключается и впадает в кому. Пока она лежит в интенсивной терапии, врачи обследуют ее, но не обнаруживают ни одного подозрительного повреждения, которое ей мог бы нанести другой человек. Они приходят к выводу, что причиной комы стала аневризма в одном из сосудов. Но Олеся не верит в эту версию. Несмотря на недовольство самонадеянного местного следователя, она решает сама заняться этим делом. В это время в лесу погибает молодой охотник.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Иголка в стоге сена 1
Сезон 3 Серия 1
17 октября 2020
Иголка в стоге сена 2
Сезон 3 Серия 2
17 октября 2020
Иголка в стоге сена 3
Сезон 3 Серия 3
17 октября 2020
Иголка в стоге сена 4
Сезон 3 Серия 4
17 октября 2020
График выхода всех сериалов
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