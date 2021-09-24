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Сельский детектив 2019, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 9

Сельский детектив 12+
Название Кошки, опасные для жизни
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 9-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 9 сезоне сериала «Сельский детектив» в деревне Ольховке все готовятся к выборам в депутаты. Накануне решающего события одного из местных кандидатов обнаруживают мертвым. Очевидно, что с Моховым намеренно кто-то расправился. Но вот способ убийства преступник выбрал весьма оригинальный. Он знал, что у жертвы аллергия на кошачью шерсть, и подманил к нему кошек… с помощью валерьянки. Это вещество, как и большое количество шерсти, следователи обнаруживают на одежде покойного. Детектив-любитель Олеся не может пропустить такое неординарное дело. Однако мотив оказывается у слишком большого числа подозреваемых.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Кошки, опасные для жизни 1
Сезон 9 Серия 1
24 сентября 2021
Кошки, опасные для жизни 2
Сезон 9 Серия 2
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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