В 9 сезоне сериала «Сельский детектив» в деревне Ольховке все готовятся к выборам в депутаты. Накануне решающего события одного из местных кандидатов обнаруживают мертвым. Очевидно, что с Моховым намеренно кто-то расправился. Но вот способ убийства преступник выбрал весьма оригинальный. Он знал, что у жертвы аллергия на кошачью шерсть, и подманил к нему кошек… с помощью валерьянки. Это вещество, как и большое количество шерсти, следователи обнаруживают на одежде покойного. Детектив-любитель Олеся не может пропустить такое неординарное дело. Однако мотив оказывается у слишком большого числа подозреваемых.