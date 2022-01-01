Телеканал ТВ Центр

ТВ Центр – один из ведущих российских федеральных телеканалов, который круглосуточно вещает своим зрителям об экономической ситуации в мире, политике, событиях международного уровня, научных открытиях, спортивных новостях, а также об истории и культуре. Программы канала доступны не только всем субъектам нашей страны – для жителей других государств также доступна международная версия «ТВ Центра». Аудитория канала одной из первых получает доступ к актуальным новостям, журналистским расследованиям и профессиональной аналитике от главных экспертов. Огромной популярностью у зрителей пользуются российские и зарубежные сериалы, культовые отечественные картины и новинки кино.