В 13 сезоне сериала «Сельский детектив» Кузя с Олесей принимаются за расследование очередного преступления. В Ольховке найдены тела двух женщин – Веры и Марфы. Экспертиза устанавливает, что женщины умерли одинаковой смертью – от попадания ядовитого вещества в организм. При этом сначала следствие не может установить связи между ними. Однако вскоре оказывается, что преступник покушался только на жизнь Марфы. Но самым удивительным в этом убийстве оказывается яд, который использовал убийца. Это конотоксин – природное вещество, которое можно добыть с помощью тропических улиток.