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Сельский детектив 2019, 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 13

Сельский детектив 12+
Название Конус географический
Премьера сезона 30 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 13-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 13 сезоне сериала «Сельский детектив» Кузя с Олесей принимаются за расследование очередного преступления. В Ольховке найдены тела двух женщин – Веры и Марфы. Экспертиза устанавливает, что женщины умерли одинаковой смертью – от попадания ядовитого вещества в организм. При этом сначала следствие не может установить связи между ними. Однако вскоре оказывается, что преступник покушался только на жизнь Марфы. Но самым удивительным в этом убийстве оказывается яд, который использовал убийца. Это конотоксин – природное вещество, которое можно добыть с помощью тропических улиток. 

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Конус географический 1
Сезон 13 Серия 1
30 марта 2022
Конус географический 2
Сезон 13 Серия 2
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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