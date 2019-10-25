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Сельский детектив 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 1

Сельский детектив 12+
Название Яблоня раздора
Премьера сезона 25 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 1 сезоне сериала «Сельский Детектив» в маленькой деревушке Ольховке находят убитым егеря Степана. Подозрение падает на его пожилого соседа Василия, который последним видел жертву. Старик так переживает из-за смерти друга и этого нелепого обвинения, что попадает в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщают его внучке Олесе, которая живет в городе и давно не общается с нелюдимым и сварливым дедом. Тем не менее, она забывает обиды и приезжает, чтобы помочь ему с лечением и с поиском настоящего убийцы. А попутно Олеся случайно находит в Ольховке и свою любовь. За ее сердце сражаются местный полицейский и новый егерь.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Яблоня раздора 1
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2019
Яблоня раздора 2
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2019
График выхода всех сериалов
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