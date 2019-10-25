В 1 сезоне сериала «Сельский Детектив» в маленькой деревушке Ольховке находят убитым егеря Степана. Подозрение падает на его пожилого соседа Василия, который последним видел жертву. Старик так переживает из-за смерти друга и этого нелепого обвинения, что попадает в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщают его внучке Олесе, которая живет в городе и давно не общается с нелюдимым и сварливым дедом. Тем не менее, она забывает обиды и приезжает, чтобы помочь ему с лечением и с поиском настоящего убийцы. А попутно Олеся случайно находит в Ольховке и свою любовь. За ее сердце сражаются местный полицейский и новый егерь.