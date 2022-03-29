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Сельский детектив 2019, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 11

Сельский детектив 12+
Название Актриса
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 11-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 11 сезоне сериала «Сельский детектив» события разворачиваются в пансионате, где обнаружены трупы двух пожилых женщин. Маракуев считает, что их смерть произошла по естественным причинам и не видит повода для расследования. Олесе оказывает помощь городской врач Константин, который является новым жильцом Нины. Олеся чувствует к нему дружескую симпатию и обращается за личными советами. Подсказки Константина смущают Олесю. Спустя некоторое время выясняется, что он является главным подозреваемым по делу об убийстве старушек в пансионате. Оказывается, в этом месте происходит нечто странное...

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Актриса 1
Сезон 11 Серия 1
29 марта 2022
Актриса 2
Сезон 11 Серия 2
29 марта 2022
График выхода всех сериалов
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