В 11 сезоне сериала «Сельский детектив» события разворачиваются в пансионате, где обнаружены трупы двух пожилых женщин. Маракуев считает, что их смерть произошла по естественным причинам и не видит повода для расследования. Олесе оказывает помощь городской врач Константин, который является новым жильцом Нины. Олеся чувствует к нему дружескую симпатию и обращается за личными советами. Подсказки Константина смущают Олесю. Спустя некоторое время выясняется, что он является главным подозреваемым по делу об убийстве старушек в пансионате. Оказывается, в этом месте происходит нечто странное...