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Сельский детектив 2019, 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Сельский детектив
Киноафиша Сериалы Сельский детектив Сезоны Сезон 14

Сельский детектив 12+
Название Кино по-ольховски
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 14-й сезон сериала «Сельский детектив»

В 14 сезоне сериала «Сельский детектив» в центре событий вновь оказывается молодая девушка по имени Олеся. Ей снова не сидится на месте без дела, и она принимается за новые расследования. В Ольховке, где живет талантливая сыщица, постоянно что-то творится… На сей раз ее ожидает расследование загадочного убийства актрисы, необычной гибели подполковника и таинственного исчезновения нескольких людей. Олесю хлебом не корми – дай докопаться до истины. Девушка не привыкла отступать и всегда добивается поставленных целей. Но порой ей приходится для этого рисковать собственной жизнью.

Рейтинг сериала

9.7
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Список серий сериала Сельский детектив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Кино по-ольховски 1
Сезон 14 Серия 1
6 октября 2022
Кино по-ольховски 2
Сезон 14 Серия 2
6 октября 2022
Кино по-ольховски 3
Сезон 14 Серия 3
6 октября 2022
Кино по-ольховски 4
Сезон 14 Серия 4
6 октября 2022
График выхода всех сериалов
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