В 14 сезоне сериала «Сельский детектив» в центре событий вновь оказывается молодая девушка по имени Олеся. Ей снова не сидится на месте без дела, и она принимается за новые расследования. В Ольховке, где живет талантливая сыщица, постоянно что-то творится… На сей раз ее ожидает расследование загадочного убийства актрисы, необычной гибели подполковника и таинственного исчезновения нескольких людей. Олесю хлебом не корми – дай докопаться до истины. Девушка не привыкла отступать и всегда добивается поставленных целей. Но порой ей приходится для этого рисковать собственной жизнью.