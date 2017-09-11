Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Елена Цыплакова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Актриса
Биография Елена Цыплакова
Родилась 13 ноября 1958 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
Развернуть
Фильмография Елена Цыплакова
В плену обмана
мелодрама
2014, Россия
0.0
Цель вижу
драма, военный
2013, Россия
5.0
Кому я должен, всем прощаю
комедия
1998, Россия
0.0
За прекрасных дам!
комедия, криминал
1989, СССР
5.0
Мы из джаза
мюзикл, комедия
1983, СССР
7.0
Быстрее собственной тени
драма, спорт
1980, СССР
6.0
В зоне особого внимания
боевик, приключения
1978, СССР
7.0
Ненависть
приключения
1977, СССР
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фестиваль «Киношок» объявил победителей
Стали известны победители 26-го Открытого фестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Конкурс полнометражных картин Обладателем главного
Написать
11 сентября 2017 14:47
В Анапе пройдет 26-ой Открытый фестиваль «Киношок»
3 сентября в солнечном городе Анапа стартуют показы 26-го Открытого фестиваля «Киношок», который продлится до 9 числа. Показы этого года пройдут в 5-ти программах:
Написать
7 августа 2017 10:38
«Гардемарины, вперед»! Выпускники фабрики исторических грез 30 лет, как «не вешают нос…».
С приходом обильного всевластия разнообразных телеканалов, которые радуют глаз круглосуточным кинопоказом, приключения гардемаринов стали делом обыденным. Чуть ли не ежедневным. Но, совершенно
Написать
4 августа 2017 12:14
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось