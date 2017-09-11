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Елена Цыплакова

Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
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Дата рождения
13 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Актриса
Биография Елена Цыплакова

Родилась 13 ноября 1958 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Елена Цыплакова
В плену обмана
В плену обмана
мелодрама 2014, Россия
0.0
Цель вижу
Цель вижу
драма, военный 2013, Россия
5.0
Кому я должен, всем прощаю
комедия 1998, Россия
0.0
За прекрасных дам!
За прекрасных дам!
комедия, криминал 1989, СССР
5.0
Мы из джаза
Мы из джаза
мюзикл, комедия 1983, СССР
7.0
Быстрее собственной тени
Быстрее собственной тени
драма, спорт 1980, СССР
6.0
В зоне особого внимания
В зоне особого внимания
боевик, приключения 1978, СССР
7.0
Ненависть
Ненависть
приключения 1977, СССР
4.0
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