Сериалы
Одни из нас
Статьи
Статьи о сериале «Одни из нас»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Одни из нас»
Вся информация о сериале
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Единственный минус — захочется продолжения, которого уже никогда не будет.
Написать
15 сентября 2025 18:07
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Он должен был снять «проклятие».
1 комментарий
15 сентября 2025 10:56
«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть
Недавние слова Бена Барнса о том, чего он ждет от возможного продолжения, могут триггернуть хейтеров популярной постапокалиптичной драмы.
Написать
1 сентября 2025 11:50
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
Каждый из проектов стал культовым, но в разных кругах. А еще впереди серьезные спойлеры.
Написать
31 августа 2025 21:01
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
Кажется, получилось токсичнее, чем она планировала.
Написать
29 августа 2025 18:07
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Даже второй сезон, похоже, иностранцев не разочаровал.
1 комментарий
28 августа 2025 17:38
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
Студия уже наводит нужные мосты с популярной актрисой.
2 комментария
28 августа 2025 10:23
Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится
Филлеры. Нас ждет больше филлеров.
Написать
26 августа 2025 07:58
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)
Зрителей ждет умный и смешной фильм о смертельно опасном вирусе.
3 комментария
24 августа 2025 17:09
3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)
Джоэл появится лишь во флэшбеках.
9 комментариев
23 августа 2025 21:01
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 комментария
22 августа 2025 12:19
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
Фильмов с Педро Паскалем в главной роли этим летом могло бы быть еще больше.
Написать
9 августа 2025 08:27
Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать
Проект старательно идет по следам игры, но всегда упускает главное.
Написать
1 августа 2025 12:19
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025»
Народные фавориты начинают сдавать позиции, пусть и не все готовы это признать.
Написать
20 июля 2025 15:42
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
Написать
19 июля 2025 22:20
В HBO подтвердили дату выхода третьего сезона «Одних из нас» — пока что худшие предсказания фанатов сбываются
Хотя четвертого сезона, возможно, все-таки и не будет.
Написать
17 июля 2025 19:05
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
Написать
16 июля 2025 17:38
Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг
И главное — никакой Бэллы Рэмси.
Написать
3 июля 2025 20:32
Зрители точно не простят: топ-5 фильмов, которые запомнят только благодаря очень плохому кастингу
Успех фильма далеко не всегда предопределяет хороший сценарий — в этих случаях неправильный выбор актера стал роковой ошибкой.
1 комментарий
30 июня 2025 18:07
Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет
В итоге роль в эпичном сериале от HBO ушла другой, но всемирную славу вскоре получили обе актрисы.
Написать
29 июня 2025 11:21
Педро Паскаль хочет сыграть самого кошмарного серийного убийцу в истории кино: и эта затея заранее обречена на провал
Практически нет шансов, что проект ждет успех. Уж слишком хороши предшественники.
2 комментария
16 июня 2025 12:19
«С вероятностью 99%»: повторится ли кошмарная эпидемия из «Одни из нас» в реальной жизни — ученый-миколог дал точный ответ
Не спешите выкапывать бункер во дворе.
Написать
10 июня 2025 17:38
Снова не по книге, но это к лучшему: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые в сериале были важнее, чем в книгах
Сейчас и представить сложно, что Джордж Мартин так «обесценил» некоторых из ключевых героев шоу.
Написать
9 июня 2025 11:50
«Игра престолов» в пролете, «Мандалорец» не тянет: эту сцену во 2 сезоне «Одни из нас» называют лучшей в карьере Паскаля
Признайтесь, вы ведь тоже вздрогнули, когда осознали?
Написать
8 июня 2025 12:48
В игре Джоэла убили по-другому: самый кошмарный момент «Одни из нас» создатели сериала сделали еще драматичнее
Казалось бы, что хуже некуда. Но нет.
Написать
7 июня 2025 10:52
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 комментария
6 июня 2025 10:23
Ждать выхода третьего сезона «Одних из нас» придется еще долго — вот почему
Второй сезон пролетел слишком быстро, а вот объяснение того самого сюжетного поворота фанатам предложат еще нескоро.
2 комментария
31 мая 2025 14:44
Во 2-м сезоне «Одних из нас» фанатов хоррора оставили без десерта: Крысиного короля приберегли, хотя он мог спасти сериал
Пара сталкеров и орда зараженных не передает тот самый дух зомби-апокалипсиса.
Написать
27 мая 2025 12:19
День, улица, кусты и шляпа: в самой грустной серии «Одни из нас» — самый смехотворный ляп, внимание на сцену с лошадками
Бедный мужчина, кажется, понятия не имел, что он делает.
Написать
27 мая 2025 09:25
В худших традициях «Игры престолов»: финал «Одни из нас» повторил печальную судьбу другого хита HBO
На западных стримингах без перемен.
Написать
24 мая 2025 08:27
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
Написать
20 мая 2025 17:38
Плакали, когда Джоэл умер? Зарыдаете, когда вернется. Спойлерный обзор на 6-ю серию 2-го сезона «Одни из нас»
Самый эмоционально напряженный эпизод за последнее время.
Написать
19 мая 2025 16:11
Создатель «Одних из нас» намекнул на появление самого страшного монстра в следующей серии
Поклонников видеоигры новый «персонаж» вряд ли удивит, а вот фанатам сериала стоит морально подготовиться.
4 комментария
16 мая 2025 09:54
«Джек Блэк и Момоа не спасут»: топ-4 проекта по видеоиграм не хуже «Аркейна» и «Одних из нас» — советует игровой журналист
Если ничего не поняли в «Майнкрафте», то здесь совсем не обязательно разбираться во вселенных, чтобы насладиться просмотром.
7 комментариев
15 мая 2025 16:11
В нашумевшем «Одни из нас» нашли «плагиат»: за эту сцену жуткий советский «Иди и смотри» обожают в США
Впрочем, до уровня ленты о партизанах, новинка HBO не дотягивает.
Написать
14 мая 2025 13:46
Новый взгляд на старый ад: 3 сезон «Одни из нас» перевернет сюжет с ног на голову — полюбим тех, кого возненавидели
Если сюжет будет четко следовать игре, то мнение зрителей о большинстве любимых героев заметно изменится.
Написать
12 мая 2025 19:05
Что за Юджина вспоминают во 2-м сезоне «Одни из нас»: в игре о персонаже только рассказывали, но HBO пошли дальше
Точно появится во флешбеках вместе с Джоэлом.
Написать
10 мая 2025 09:25
Сценаристу «Громовержцев*» заспойлерили смерть Джоэла в «Одних из нас» задолго до выхода нового сезона
Правда, догадка все равно пришла к нему сама.
Написать
9 мая 2025 19:05
Паскаль с сериалом еще не закончил: отвечаем, умер ли Джоэл в «Одни из нас» на самом деле
В промо-компании было больше кадров с участием героя.
Написать
8 мая 2025 17:13
Диктатура, партизаны и улыбка Джокера: разбираемся во фракциях сериала «Одни из нас» — Элли ненавидят все, но все — по-разному
Союзников среди всех этих ребят главная героиня себе так и не найдет.
Написать
8 мая 2025 12:48
Актриса из «Одних из нас» рассказала, каким советом создателей сериала она так и не воспользовалась (но с ролью все равно справилась)
Создатели сериала стремились создать новую версию событий игры, а потому пытались «удержать» актеров подальше от оригинальной игры (но удалось это не всем).
Написать
8 мая 2025 11:21
Новый эпизод «Одних из нас» подтвердил, что сериал уже превзошел игру (хоть и не все с этим согласятся)
Шоу все еще «редактирует» оригинальный сюжет, но фанаты вряд ли станут жаловаться — по крайней мере, насчет четвертой серии.
11 комментариев
7 мая 2025 07:00
Как «Одни из нас», но без Паскаля: 3 проекта, похожих на хайповый сериал — про вирусы, потери и поиски себя
Два сериала и один полнометражный фильм.
Написать
4 мая 2025 13:46
Создатели «Одних из нас» рассказали, почему поменяли этот момент из игры (и это к лучшему)
Теперь история Элли и Джоэла стала еще трагичнее даже для фанатов видеоигры.
Написать
2 мая 2025 08:56
Еще одна маленькая измененная деталь в новой серии «Одних из нас» в который раз разбила сердца фанатам
Теперь сериал уж точно попрощался с героем Педро Паскаля — во всех смыслах официально.
Написать
30 апреля 2025 20:03
Что-то к лучшему, а что-то нет: топ-5 различий между «The Last of Us» и одноименным сериалом
Хитовое шоу от HBO стало адаптацией не менее хитовой видеоигры, но фанаты уже заприметили целую коллекцию сюжетных отличий — за одни сериал не перестают хвалить, а за другие жестоко ругают.
1 комментарий
29 апреля 2025 17:38
Новый сезон «Одних из нас» уже исправил свою главную ошибку — но никто не заметил
Сериал жестоко критиковали за образ Элли, но в новом сезоне создатели обратили на это внимание — правда, до открытой демонстрации силы героини пока еще далеко.
Написать
28 апреля 2025 15:42
Заявила об уходе: Беллу Рэмси наверняка зауважают после признания о сериале «Одни из нас»
Актриса решилась на непростой, но смелый шаг.
Написать
24 апреля 2025 19:34
Паскаль сравнил свои смерти в «Игре престолов» и «Одни из нас»: и фанаты с его мнением явно не согласятся
Конечно, гибель Оберина это трагедия, но Джоэл...
Написать
24 апреля 2025 10:52
Шоураннер «Одних из нас» рассказал, почему так сильно изменили линию Эбби в сериале
Недавно вышедшая вторая серия второго сезона шокировала и фанатов игры, но уже расхождениями с оригинальным сюжетом — осторожно, внутри спойлеры!
Написать
24 апреля 2025 08:27
Новая серия «Одних из нас» стала самой эпичной (и трагичной) в истории сериала — но при этом разозлила фанатов игры еще больше
В новом эпизоде показали то, что все так боялись увидеть еще с первого сезона.
Написать
21 апреля 2025 18:07
Кто сказал «гав»? Эту пасхалку в 1-й серии 2 сезона «Одни из нас» по достоинству оценят лишь знатоки игры
До конца, впрочем, непонятно, почему изменили породу собаки.
Написать
20 апреля 2025 22:28
«Я просто села в угол»: звезда «Одних из нас» ответила на надоевший вопрос фанатов — он про взросление Элли
По словам исполнительницы роли, ей придется слышать его еще две недели.
Написать
20 апреля 2025 09:26
Зрители не в восторге от нового сезона «Одних из нас» — об этом говорит большой разрыв в рейтингах
До этого критики расхвалили новую часть, а вот фанаты нашли к чему придраться еще в самой первой серии.
Написать
17 апреля 2025 20:03
Белла Рэмси в роли Элли — это хитрость: создатели сериала «Одни из нас» исправили главную «ошибку» игры
Критики, которая лилась на студию Naughty Dog проект HBO избежит.
Написать
16 апреля 2025 10:23
Фанаты «Одних из нас» радуются только одной большой перемене во втором сезоне
Пока что первый эпизод новой части поклонников видеоигры не сильно впечатлил.
Написать
16 апреля 2025 07:00
Начали смотреть 2 сезон «Одни из нас» и уже изнемогаете от любопытства: график выхода поможет не пропустить новые серии
Составили удобный план для тех, кто хочет смотреть по эпизоду за раз. Но и для зрителей предпочитающих оценить проект махом информация актуальна.
Написать
15 апреля 2025 07:29
Фанаты требуют заменить Элли в «Одни из нас»: нашли идеальную актрису, способную играть вместо Рэмси
Молода, отметилась в хитовом ужастике и очень похожа на героиню оригинальной игры.
Написать
14 апреля 2025 15:13
Продюсеры «Одних из нас» рассказали, почему так и не поменяли главную актрису (хотя этого хотели фанаты)
Сериал считается одним из самых успешных проектов HBO, но критики избежать все равно не смог.
Написать
11 апреля 2025 12:48
«Приготовьте платочки»: «Одни из нас» вернулся со 2 сезоном, но триумфу помешало одно решение создателей
Продолжение могло бы превзойти первый сезон, но пока его рейтинги чуть слабее (96% против 93%).
Написать
11 апреля 2025 11:50
«Ходячие мертвецы» от режиссера «Человека-паука»: «Одни из нас» должны были стать фильмом (и фанаты точно взбесились бы)
Зрителям очень повезло, что Дракманн в итоге сбежал к НВО.
Написать
7 апреля 2025 08:56
Рейтинги выше, сюжеты круче: критик советует 3 сериала, снятых по видеоиграм — №1 оценят поклонники «Поднятия уровня»
Вместо «Майнкрафта» с 51% «свежести» на RT лучше посмотреть что-то из подборки.
Написать
5 апреля 2025 08:28
Лучшее из постапокалиптичного: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть перед выходом 2 сезона «Одних из нас»
Новый сезон стартует уже меньше чем через две недели — но в запасе есть еще несколько отличных вариантов, которые помогут скрасить ожидание.
Написать
4 апреля 2025 13:46
Во втором сезоне «Одних из нас» покажут эпичную битву, вдохновленную «Игрой престолов»
От нашумевшего сериала со звездами «Игры престолов» в главных ролях и нельзя было ожидать другого.
Написать
3 апреля 2025 11:21
Не играли в игру? Очень завидуем! Вспоминаем 1 сезон «Одни из нас» и рассказываем, что будет во втором
Высоки шансы, что Педро Паскаль с нами ненадолго.
Написать
2 апреля 2025 20:03
«Одна из лучших российских комедий за последнее время»: что смотреть в апреле кроме «Одних из нас» — топ новинок от кинокритика
В списке три сериала и один уморительный (во всех смыслах!) фильм.
1 комментарий
30 марта 2025 21:01
Создатели проболтались: 2 сезон «Одни из нас» будет лучше 1 минимум в одном (но вообще — во многом)
До премьеры меньше трех недель, но ждать уже невозможно.
Написать
26 марта 2025 13:17
Отличается от игры: откуда взялся вирус в сериале «Одни из нас» — это объясняет, почему Сара и Джоэл не заразились
Разбираем важный момент для тех, кто не знал или забыл.
1 комментарий
16 марта 2025 12:19
Тот редкий случай, когда уж лучше горькая правда: зачем Джоэл солгал Элли в финале сериала «Одни из нас»
Юная героиня теперь вряд ли простит своего старшего товарища.
2 комментария
14 марта 2025 07:00
Спасти человека или человечество? Эбби жестоко прикончит Джоэла во 2 сезоне «Одни из нас» — знаете, за что?
Герой Педро Паскаля в сериале, похоже, не задержится.
1 комментарий
13 марта 2025 14:44
В игре это оставалось загадкой: почему у Элли из «Одни из нас» есть иммунитет
Единственная может дышать спорами и пережить укус зараженного.
4 комментария
13 марта 2025 13:17
Не просто страшный боевичок про зомби-апокалипсис: у хитового сериала «Одни из нас» не самый очевидный, но глубокий посыл
Приключения Джоэла и Элли рвут душу на части.
1 комментарий
12 марта 2025 19:44
Канон с Джоэлом и Элли изменят: создатели 2 сезона «Одни из нас» решили переписать сюжет
Но сцена с клюшкой для гольфа, скорее всего, останется.
Написать
8 марта 2025 15:13
Фанаты упустили эту деталь в трейлере «Одних из нас»: подтверждает, что второй сезон будет еще более жестоким, чем первый
Но фанаты видеоигры теперь точно могут быть спокойны.
1 комментарий
12 января 2025 07:00
«Одни из нас» уже получили апдейт по третьему сезону — еще до выхода второго
Судя по всему, в HBO уже предугадали успех следующего сезона — и в целом это оправданно.
Написать
22 декабря 2024 21:59
У поклонников «Одних из нас» большие надежды на 2 сезон — но они могут не оправдаться
Сериалу придется постараться сделать невозможное — и расширить рамки телевизионного мира.
Написать
11 декабря 2024 11:21
