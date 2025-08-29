«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру

Второй сезон «Одни из нас» аудиторию разделил каардинально: критики поставили ему 91% «свежести» на Rotten Tomatoes, а вот зрители срезали рейтинг до жалких 37%. Мемы, гневные посты, и, конечно же, привычное «а раньше было лучше». Под ударом оказалась и Белла Рэмзи, исполнившая Элли.

Актрисе пришлось услышать о себе всякого — от насмешек до откровенной травли. Но на подкасте The Awardist Белла ответила максимально резко:

«Нет смысла читать или слушать. Шоу уже вышло, ничего изменить нельзя. Мнения зрителей ни на что не влияют, они существуют отдельно от сериала. Так что я просто не вовлекаюсь».

И тут же добавила фразу, которая особенно «зашла» фанатам:

«Вам не обязательно это смотреть. Если вы так ненавидите шоу — у вас есть игра. Просто переиграйте ее».

Получилось прямолинейно и даже токсичненько, но разве можно ждать мягкости от человека, который воплощает на экране самую упрямую героиню постапокалипсиса? Рэмзи словно продолжает играть Элли и в интервью: не оправдывается, не пытается всех обнять и пожалеть, а четко расставляет границы.

Да, зрители вправе злиться, ведь второй сезон сместил фокус и зашел на территорию спорных сюжетов. Но как бы ни ревели белугой комментаторы, у шоу уже заказан третий сезон, где на первый план выйдет история Эбби.

Элли никуда не денется, а значит Белла еще не раз вернется, чтобы раздражать, вдохновлять и вызывать холивары.

И если хейтеры ждут, что ее выбьют из седла, — то они явно недооценивают упрямство как самой Элли, так и актрисы, которая ее играет.

