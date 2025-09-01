«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть

Недавние слова Бена Барнса о том, чего он ждет от возможного продолжения, могут триггернуть хейтеров популярной постапокалиптичной драмы.

Хотя новый сериал «Институт», снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, продолжает серию писателя о героях, сталкивающихся с открытием в себе сверхъестественных способностей, уже официально подтвержденный второй сезон может уйти в немного другую сторону, адаптировав сюжетную линию популярного шоу от HBO.

Хотя пока что о том, что станет основой для сюжета продолжения, ничего не известно, «Институту» точно есть где развернуться — учитывая то, что дуэт полицейского Тима Джеймисона, роль которого исполняет Бен Барнс, и Люка Эллиса может продолжить расследовать темные секреты, которые скрывает то самое здание под названием «Институт».

К слову, именно фокус на приключениях двух персонажей Барнс и хочет увидеть во втором сезоне.

Бен Барнс хочет, чтобы «Институт» стал похож на «Одних из нас» — но не сюжетом

Несмотря на то, что первый сезон охватил все события романа Стивена Кинга, Amazon MGM вполне может придумать что-то еще для героев, динамика в отношениях которых зрителям очень понравилась.

Так, по словам Барнса, публике наверняка будет интересно узнать, что ждет Тима и Люка в будущем — учитывая то, что последний обладает необычными способностями, которые заставляют его видеть мир совсем иначе, нежели Тим. Кроме того, сюжет, концентрирующийся на дуэте ребенка и взрослого, уже доказал свою жизнеспособность в фильме «Леон» и сериале «Одни из нас».

Сам Барнс, однако, понятия не имеет, сможет ли его идея заинтересовать продюсеров, в том числе и Стивена Кинга, который тоже принимает непосредственное участие в производстве шоу.

Первый сезон «Института» получил средние оценки от критиков и зрителей

Хотя сериал стартовал как чуть ли не самый высокооцененный телепроект, снятый по мотивам произведения Кинга, по мере того, как каждую неделю выходила одна серия, «Институт» слегка просел в оценках, получив 63% и 71% положительных отзывов от критиков и зрителей.

Тем не менее, тот факт, что сериал продлили на второй сезон, уже говорит о том, что рейтинги были достаточно высокими для того, чтобы продолжение могло удержать внимание публики. Пока второй сезон «Института» находится на начальной стадии разработки, а потому ждать его выхода в ближайшие пару лет точно не стоит.

Кстати, другую экранизацию Кинга этого года зрители оценили куда выше, чем «Институт» — о том, в чем принципиальная разница между двумя проектами и какой из них стоит оценить первым, мы уже рассказали здесь.