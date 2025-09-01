Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть

«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть

1 сентября 2025 11:50
«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть

Недавние слова Бена Барнса о том, чего он ждет от возможного продолжения, могут триггернуть хейтеров популярной постапокалиптичной драмы.

Хотя новый сериал «Институт», снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, продолжает серию писателя о героях, сталкивающихся с открытием в себе сверхъестественных способностей, уже официально подтвержденный второй сезон может уйти в немного другую сторону, адаптировав сюжетную линию популярного шоу от HBO.

Хотя пока что о том, что станет основой для сюжета продолжения, ничего не известно, «Институту» точно есть где развернуться — учитывая то, что дуэт полицейского Тима Джеймисона, роль которого исполняет Бен Барнс, и Люка Эллиса может продолжить расследовать темные секреты, которые скрывает то самое здание под названием «Институт».

К слову, именно фокус на приключениях двух персонажей Барнс и хочет увидеть во втором сезоне.

Бен Барнс хочет, чтобы «Институт» стал похож на «Одних из нас» — но не сюжетом

«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть

Несмотря на то, что первый сезон охватил все события романа Стивена Кинга, Amazon MGM вполне может придумать что-то еще для героев, динамика в отношениях которых зрителям очень понравилась.

Так, по словам Барнса, публике наверняка будет интересно узнать, что ждет Тима и Люка в будущем — учитывая то, что последний обладает необычными способностями, которые заставляют его видеть мир совсем иначе, нежели Тим. Кроме того, сюжет, концентрирующийся на дуэте ребенка и взрослого, уже доказал свою жизнеспособность в фильме «Леон» и сериале «Одни из нас».

Сам Барнс, однако, понятия не имеет, сможет ли его идея заинтересовать продюсеров, в том числе и Стивена Кинга, который тоже принимает непосредственное участие в производстве шоу.

Первый сезон «Института» получил средние оценки от критиков и зрителей

Кадр из сериала «Институт»

Хотя сериал стартовал как чуть ли не самый высокооцененный телепроект, снятый по мотивам произведения Кинга, по мере того, как каждую неделю выходила одна серия, «Институт» слегка просел в оценках, получив 63% и 71% положительных отзывов от критиков и зрителей.

Тем не менее, тот факт, что сериал продлили на второй сезон, уже говорит о том, что рейтинги были достаточно высокими для того, чтобы продолжение могло удержать внимание публики. Пока второй сезон «Института» находится на начальной стадии разработки, а потому ждать его выхода в ближайшие пару лет точно не стоит.

Кстати, другую экранизацию Кинга этого года зрители оценили куда выше, чем «Институт» — о том, в чем принципиальная разница между двумя проектами и какой из них стоит оценить первым, мы уже рассказали здесь.

Фото: Кадр из сериала «Институт»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Читать дальше 31 августа 2025
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру «Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру Читать дальше 29 августа 2025
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Читать дальше 28 августа 2025
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Читать дальше 28 августа 2025
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Читать дальше 1 сентября 2025
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Читать дальше 1 сентября 2025
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Читать дальше 1 сентября 2025
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше