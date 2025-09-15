Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу

Сериальный формат для историй в жанрах триллер или мистическая драма уже давно стал проверенным вариантом — времени на развитие сюжетной линии хватает для того, чтобы сделать все без лишней спешки, а образы героев редко получается «скомканными» или просто плоскими.

Тем не менее, триллеры хорошо работают и в том случае, когда ложатся в основу мини-сериала — далеко не все из таких правильно рассчитывают свои силы, но многим все же удается создать короткую и интересную законченную историю. В этой подборке — лучшие триллер-шоу, которым хватило лишь одного сезона.

Еще одно шоу, которое подарило Кейт Уинслет заслуженную статуэтку «Эмми», «Мейр из Исттауна» держит зрителя в напряжении до самого конца и заставляет все больше хотеть продолжения после финальной серии — при этом концовка просто не может быть лучше. Сериал рассказывает о Мейр Шиэн, женщине-детективе, которая расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки, параллельно пытаясь решить собственные проблемы в личной жизни.

За семь серий шоу удается в деталях рассказать о том, что произошло, и одновременно с этим познакомить зрителя с многими другими персонажами, присутствие которых вносит разнообразие в мрачную историю убитой девушки.

Снятый по мотивам одноименной книги, мини-сериал с Крисом Эвансом в одной из главных ролей стал одним из многих шоу, повествующих о самом страшном кошмаре любого родителя — вскрывшейся правды о том, что его ребенок мог кого-то убить. «Защищая Джейкоба» идет по проторенной дорожке предыдущих подобных сериалов, но делает крутой поворот в финальной серии, делая концовку еще более трагичной, чем то, что могли представить себе зрители.

Шоу получило положительные отзывы от критиков и зрителей, а многие даже поговаривали о том, что «Защищая Джейкоба» могут превратить в сериал-антологию — официальных новостей об этом пока не было.

Мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях станет отличным вариантом на вечер для тех, кто любит рассуждения о том, стоит ли продолжать доверять своему партнеру после открывшейся шокирующей правды о нем.

«Отыграть назад» для многих стал тем шоу, для которого шесть серий — это действительно мало: интересны и сами персонажи, и то, как сложилась их судьба после событий первого сезона. Тем не менее, история заканчивается более чем логично, а потому мини-сериалу нет смысла продлевать собственную жизнь еще на хотя бы один сезон.

Мини-сериал от HBO стал одной из самых успешных телеадаптаций Стивена Кинга, о которой, как ни странно, все быстро забыли. «Чужак», однако, заслуживает всевозможной похвалы просто потому, что первый и последний сезон многие назвали идеальным от начала и до конца, а вот продолжение было бы уже действительно лишним.

Сюжет, как можно догадаться, разворачивается вокруг странных и даже сверхъестественных событий, которые якобы замешаны в убийстве мальчика — тогда местный детектив, не нашедший улик у главного подозреваемого, решает докопаться до истины.

До того, как прийти в «Одни из нас», Кейтлин Дивер сыграла одну из своих лучших ролей в «Невозможно поверить» — сериале, осилить психологическое давление которого сможет далеко не каждый. Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки Мари, чьим заявлениям об изнасиловании в полиции отказываются верить — тогда за расследование берутся два детектива, подозревающих, что виновником может оказаться серийный насильник.

«Невозможно поверить» рассказывает о попытках Мари примириться с произошедшим одновременно с ее борьбой с несправедливостью системы, фиксируя самые неприятные моменты расследования.

Кстати, «Защищая Джейкоба» точно понравится тем, кто в восторге от сериала-триумфатора недавней премии «Эмми» — о том, чем так похожи два шоу, мы уже писали здесь.