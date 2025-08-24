Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)

Пока фанаты «Одних из нас» спорят о втором сезоне и актерском мастерстве Беллы Рэмзи, на горизонте появилась альтернатива — фильм «Холодное хранилище». И судя по первым отзывам, это тот редкий случай, когда картина про зомби может превзойти ожидания даже самых придирчивых зрителей.

Фильм, Основанный на одноименном романе Дэвида Кеппа (сценариста «Парка Юрского периода» и «Миссии невыполнимой», на секундочку!), переносит нас в мир, где угроза исходит не от зомби-грибков, а от куда более жуткого паразита.

Сюжет разворачивается вокруг хранилища, построенного на месте старой военной базы. Именно здесь два сотрудника — их играют Джо Кери («Очень странные дела») и Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало») — обнаруживают, что один из контейнеров хранит не старую мебель, а смертельно опасный грибок, способный уничтожить все человечество.

И тут на сцене появляется Лиам Нисон. Его персонаж — не очередной «борцун» с пистолетом, а ученый, который знает о паразите все и понимает, что остановить его можно только ценой невероятных усилий.

Нисон здесь одновременно интеллектуален и решителен, что делает его героя куда более глубоким, чем типичный «крутой парень».

По первым отзывам западной прессы — вывода три. Нас ждут:

Напряженная атмосфера : Режиссер Джонни Кэмпбелл («Дракула») создает гнетущее чувство изоляции и паранойи.

: Режиссер Джонни Кэмпбелл («Дракула») создает гнетущее чувство изоляции и паранойи. Умный сценарий : Дэвид Кепп избегает штампов, делая акцент на научной достоверности и психологическом напряжении.

: Дэвид Кепп избегает штампов, делая акцент на научной достоверности и психологическом напряжении. Отличный каст: Джо Кери демонстрирует харизму Стива Харрингтона, но в более взрослом и драматичном амплуа.

Фильм уже сравнивают с «Нечто» и «Противостоянием», якобы здесь тот же уровень экзистенциального ужаса и борьбы за выживание. При этом «Холодное хранилище» не пытается копировать «Одних из нас» — оно предлагает собственную, не менее захватывающую историю.

Подтвердятся ли ожидания — узнаем в следующем году.

