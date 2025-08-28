На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна

Даже второй сезон, похоже, иностранцев не разочаровал.

Казалось бы, «Одни из нас» — один из самых «хайповых» сериалов последних лет, рейтинг 8.5 на IMDb, овации критиков, толпы фанатов. Но если копнуть глубже и взглянуть на оценки второго сезона, восторги моментально сдуваются: средний балл серий там всего 7.27. Для претендующего на статус культового проекта — цифра более чем скромная.

А теперь внимание: у «Метода» Юрия Быкова с Хабенским и Паулиной Андреевой — 7.3. Почти та же цифра, но без армии пиарщиков, голливудских звезд и поддержки игровой франшизы.

И это при том, что большинство западных зрителей включали сериал с недоверием — мол, русские драмы чаще всего тягомотные. Но после пары серий скепсис испарялся.

Смесь «Декстера» и «Молчания ягнят»

Зарубежные зрители в рецензиях проводят любопытные параллели. Одни сравнивают Хабенского с Каслом и Декстером одновременно:

«Майор Родион Меглин — загадочный, явно неуравновешенный тип, который охотится на маньяков, потому что сам в каком-то смысле один из них».

Другие видят в «Методе» мрачный нуар в духе «Ганнибала» или «Шерлока» с Камбербэтчем. Сюжетная формула привычная: дело недели, сквозная история сезона и личная драма героев. Но именно российские реалии, контрастные московские пейзажи и своеобразная атмосфера делают шоу для зрителей с Запада свежим открытием.

«В каждой серии был момент, когда я думал: зачем я это смотрю? Но концовка всегда оправдывала ожидания», — пишет один из рецензентов.

А другой добавляет:

«Актерская игра убедительная, даже если сюжет временами уходит в слишком дикие дебри. Особенно понравились виды Нижнего Новгорода, который я вряд ли увижу своими глазами».

Жестко, но чертовски увлекательно

Зрителей предупреждают сразу: это не для слабонервных.

«В сериале хватает шокирующих сцен — держал палец на кнопке перемотки. Но актеры отрабатывают на все сто, а истории затягивают», — признается другой зритель.

Да, кто-то жалуется на излишнюю мелодраму и даже «мыльные» повороты, когда болезнь героя подается чересчур театрально. Но даже критики в итоге сходятся: «Метод» стоит того, чтобы досмотреть до конца.

И если «Одни из нас» многие смотрели ради спецэффектов и ностальгии по игре, то в «Методе» людей цепляет именно химия героев. Один из западных фанатов резюмирует:

«Растущие чувства между двумя главными персонажами показаны настолько реалистично, что я бы с удовольствием подружился с ними в жизни».

Единственная претензия

Занятно и то, что у «Метода» нет шквала разгромных отзывов. Самая частая жалоба звучит почти анекдотично: сериал иногда чересчур серьезен. Кому-то не хватает легкости, а кому-то не по вкусу затянутые сцены. Но назвать это провалом язык не поворачивается.

Наоборот, даже те, кто ворчал, признавались:

«Не для всех, но в итоге я остался доволен — даже несмотря на “затяжные” куски».

И вот здесь возникает парадокс: российский сериал без международной раскрутки на том же IMDb набирает почти те же баллы, что и сверхдорогая адаптация Naughty Dog. Более того, «Метод» зрители вспоминают как оригинальное и эмоциональное шоу, а второй сезон «Одних из нас» уже обвиняют в «просадке» и скуке.

Так что, если ориентироваться не на хайп, а на сухие цифры и живые отзывы, выходит любопытная картина: у Хабенского с Андреевой — меньше фанфар, но больше искреннего уважения.

А претензия у западных зрителей всего одна — сериал местами слишком мрачен. Ну что ж, для нуара это скорее комплимент.

Ранее мы писали: Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад