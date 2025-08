Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать

После экранизации компьютерной игры The Last of Us фанаты выдохнули: ну слава богу, не испортили. Атмосфера, пасхалки, каст — все вроде было на месте. Радость была недолгой. Во втором сезоне что-то явно пошло не так. Все важные моменты переделали, и непонятно зачем — ведь драма оказалась разрушенной, а эмоции полностью потеряны. Объясняем, почему в игре было лучше.

Эбби — что за персонаж

В сериале почти сразу объясняют, кто такая Эбби, раскрывают ее мотивацию — это убивает ту самую эмоциональную динамику, на которой держалась игра. В оригинале долго остается загадкой, зачем эта откровенно злая женщина охотится на Джоела. Более того — приходится играть за нее, что вызывает внутренний конфликт.

Лишь ближе к середине Эбби раскрывается как человек, переживший утрату, сломленный и уязвимый. И ты постепенно начинаешь ей сочувствовать. Но и к Джоелу симпатия никуда не уходит — такие вот эмоциональные качели. Эта тонкая игра с чувствами в сериале пропала — важный драматический прием просто срезали.

Между Эбби и Элли ненавязчиво проводились параллели: похожие судьбы, одинаково жгучая жажда мести — и в этом трагизм. В сериале же Эбби получилась блеклой и почти безликой, вся внутренняя борьба ушла, а с ней — и сила истории.

Элли уже не та

Сценаристы «Одни из нас» в угоду темпу и структуре начали жонглировать сценами и, похоже, пожертвовали глубиной характера главной героини.

В оригинальной игре отношения Элли и Дины начали развиваться до трагедии с Джоелом. После случившегося Элли была разбита, погружена в боль, постоянно возвращалась мыслями к случившемуся, записывая в дневник, как не может забыть его окровавленное лицо. Это было горе, которое двигало ею на протяжении всего пути.

Сериальная Элли будто и не переживает. На пути в Сиэтл она весело смеётся, болтает с Диной о чувствах и делится подростковыми сплетнями — все это в момент, когда по идее должна кипеть от боли. Хочется сказать: Джоэл, ты заслуживал большего.

Спорной получилась и сцена с новостью о беременности Дины. В игре Элли злится — и это оправданно: ее захлестывает одержимость местью, и теперь рядом человек, за которого она тоже в ответе. В сериале же — ни намека на внутреннюю борьбу. Девочки обнимаются, радуются, улыбаются… и все это выглядит странно, мягко говоря. Куда делась сложность, на которой держалась история?

Дина — больше не опора

В сериале не только Элли теряет глубину — Дина тоже раскрыта куда слабее, чем в оригинале. Особенно это заметно в сцене, когда героини впервые сталкиваются с темой иммунитета.

В игре момент был сильным: девушки попадают в подвал, окутанный спорами. Маска Элли разбивается, и в панике Дина пытается отдать свой противогаз, фактически жертвуя собой. Элли останавливает ее и позже раскрывает правду об иммунитете. Эта сцена показывает Дину как преданную, чуткую, готовую в любой момент защитить близкого человека — даже ценой собственной жизни.

В сериале все иначе. Элли пытается защитить Дину и получает укус от зомби, та, охваченная страхом, наставляет на подругу пистолет. Элли умоляет ее не стрелять, объясняя, что она не заразится. Но доверия нет: Элли засыпает, а подруга всю ночь проводит в кресле с оружием наготове — готовая застрелить Элли в любой момент.

Остается лишь вопрос: способен ли зритель сопереживать такому персонажу? Увы, скорее наоборот.

И Томми туда же

К сожалению, и Томми опростоволосился, как говорится. В игре после гибели брата он, как и Элли, охвачен жаждой мести и первым бросается на поиски убийц — молча, без лишних слов, просто потому что не может иначе. Все просто и по-настоящему сильно.

А вот в экранизации драму заменили на бюрократию. Томми устраивает городское собрание, где просит разрешения отправиться в путь, но жители Джексона выступают против — мол, своих бы в живых сохранить. Элли, услышав отказ, решает уйти одна.

Томми остается. Потом, правда, добавляют зрелищную сцену с нападением зомби на город, где он геройски сражается за выживание. Но все это — уже совсем другая история. Здесь в очередной раз променяли твердый характер на эффектную постановку.

Есть случаи, когда адаптации действительно удаются. Яркий пример — «Песочный человек» от Netflix: мрачный, атмосферный и цепляющий. За месяц он собрал 3,3 млн просмотров, а теперь близится к завершению. Что посмотреть после — ответ в нашей подборке.