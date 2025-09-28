На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)

А у 4/5 проектов еще и рейтинг 7.2+.

С зомби на экране давно все понятно: «Ходячие мертвецы» сделали из жанра телемейнстрим, «Одни из нас» вернули ему драматичность, а дальше включается повтор одного и того же набора тропов. Но стоит копнуть глубже — и вдруг оказывается, что у зомби-телевидения есть куда более смелые, странные и даже нежные грани.

В России многие из этих проектов так и остались в тени: у первых четырех в списке меньше 10 000 оценок на «Кинопоиске». При этом именно они доказывают, что зомби — это не только кишки на асфальте и герои с дробовиком.

«Геном» (2014–2015, 6.6)

Syfy придумал камерный хоррор на полярной станции: команда ученых из Центра по контролю заболеваний пытается остановить странный вирус, превращающий людей в агрессивных зараженных.

Лед, замкнутые помещения, постоянная угроза из-за угла — и никаких спасительных мачете.

«Геном» не удержался в эфире дольше двух сезонов, зато подарил зрителям настоящий коктейль из научной фантастики, этических дилемм и жуткой паранойи. Идеальный вариант для тех, кому уже надоели бесконечные апокалиптические пустоши.

«Тупик» (2008, 7.3)

Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер еще до того, как стал телегением, снял мини-сериал про то, как зомби вторгаются… на съемки реалити-шоу «Большой брат».

Пять серий мрачно-сатирической резни, где камеры продолжают снимать даже тогда, когда все вокруг разваливается в кровавый хаос. Сатира на культ медиа и жажду славы здесь острее, чем зубы зомби.

В Британии «Тупик» знают, но за ее пределами он остался в тени, хотя это, без преувеличения, один из самых оригинальных проектов жанра.

«Диета из Санта-Клариты» (2017–2019, 7.2)

Кто сказал, что нежить обязана быть мрачной? Netflix в свое время выкатил настоящий сюрреалистический ситком с Дрю Бэрримор и Тимоти Олифантом в главных ролях.

Семейная пара риелторов живет тихо и мирно, пока жена внезапно не умирает… и тут же не возвращается в слегка измененном виде. «Диета из Санта-Клариты» сочетает в себе фарс, романтическую комедию и залихватский зомби-хоррор.

Да, сериал закрыли слишком рано, но три сезона — это уже сокровище, мимо которого проходить нельзя.

«Во плоти» (2013–2014, 7.7)

А что, если апокалипсис уже позади, а зомби — это пациенты с диагнозом «частичный синдром смерти»? BBC превратила жанр в трогательную драму о реабилитации нежити в обществе.

Главный герой — подросток-зомби, вернувшийся в родной городок, где его не все рады видеть. Здесь важнее не то, кто кого съест, а то, каково жить с клеймом монстра.

«Во плоти» завоевал BAFTA и зрительские сердца, но в России так и остался для фанатов жанра — хотя это, пожалуй, одна из самых умных историй о зомби.

«Зомболодка!» (2019, 7.3)

Британский абсурд в чистом виде. Две сестры и их случайные попутчики решают спастись от нашествия мертвецов, уплыв по каналу на крошечной лодке. Много ли комфорта? Нет. Много ли гэгов? Бесконечно.

«Зомболодка!» — это всего шесть серий, в которых романтика водных прогулок сталкивается с жутким зомби-хаосом. Легкий, остроумный и ни к чему не обязывающий сериал для тех, кто устал от серьезности жанра.

Почему стоит дать им шанс

Все эти сериалы разные: один превращает семейную жизнь в фарс с откусыванием пальцев, другой рассказывает о равенстве и принятии, третий устроил зомби-апокалипсис на телешоу. Но объединяет их одно — они недооценены.

