Киноафиша Статьи А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона

А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона

22 августа 2025 12:19
Кадры из сериалов «Рассказ служанки» и «Одни из нас»

Престижные премии для них при этом никто не отменял.

Большинству сериалов на современном телевидении пара первых сезонов нужны для того, чтобы «раскачаться» и точно узнать, есть ли отдача от аудитории — однако есть и исключительные случаи, в которых именно первый сезон приносит шоу головокружительный успех.

Хотя это и кажется заманчивой перспективой, на самом деле такой расклад мало чем хорош — хотя бы потому, что последующим сезонам достичь того же уровня будет куда сложнее. В этой подборке рассказываем о самых популярных современных шоу, которым сохранить успех своего первого сезона в дальнейшем так и не удалось.

«Одни из нас»

Несмотря на то, что критика в сторону кастинга Беллы Рэмси начала литься рекой уже тогда, первый сезон постапокалиптичной драмы заслуженно получил всевозможную похвалу — в нем Рэмси и Педро Паскалю в точности удалось передать всю сложность взаимоотношений Элли и Джоэла.

Кроме того, тогда же сценаристы умело обошлись с расхождениями с оригинальным сюжетом, сделав такие изменения еще более привлекательными в сериале, чем в игре.

Со вторым сезоном дела обстояли куда хуже — поклонники игры жаловались, что создатели как будто вообще не вникают в суть игры, а сюжетные изменения стали только хуже. Тем не менее, получить огромное количество номинаций на «Эмми» «Одним из нас» это не помешало.

«Убивая Еву»

Кадр из сериала «Убивая Еву»

Криминальная драма «прожила» четыре сезона, два из которых оказались относительно хорошими, а оставшиеся два — полным разочарованием. Так, экранная химия между Джоди Комер и Сандрой О никуда и не исчезала, а вот сценарий к третьему сезону стал сдавать позиции.

Многие приписывали это тому факту, что первые два сезона «Убивая Еву» писала создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, благодаря которой в сериале наилучшим образом смешались жанры боевика и комедии.

«Рассказ служанки»

Еще одна хитовая антиутопия, «Рассказ служанки» стал жертвой того же неудачного подхода, что и «Одни из нас», со временем значительно отойдя от своего первоисточника.

Первый сезон буквально повторял сюжет оригинального романа Маргарет Этвуд, но затем шоу стало жить собственной жизнью, а создатели то и дело оттягивали самые интересные моменты, желая тем самым растянуть «Рассказ служанки» на большее количество сезонов. В итоге шоу закончилось после шестого сезона, однако поклонники до сих пор уверены, что формат мини-сериала истории тоже вполне мог подойти.

«Мир Дикого Запада»

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Фэнтези-драма имела все шансы стать чем-то вроде новой «Игры престолов» в мире телевидения, но в итоге не продержалась больше четырех сезонов — и это к лучшему. В самой первой части «Мир Дикого Запада» представил зрителям потенциально интригующую локацию с футуристическим парком развлечений, который наталкивает на мысли о возможностях высоких технологий и искусственного интеллекта.

Затем, однако, история потеряла свое очарование, а рейтинги «Мира Дикого Запада» резко упали сразу после первого сезона — удивительно, что при таком раскладе сериал и вовсе смог дотянуть до четвертого.

«Настоящий детектив»

Криминальная драма стала одним из главных хитов телевидения несколько лет назад, развернув свой сюжет вокруг двух детективов, пытающихся раскрыть преступление наряду с решением собственных проблем в первом сезоне.

Когда он же и показал такие хорошие результаты, студия HBO хотела приступить ко второму сезону не теряя времени зря — потому создателям «Настоящего детектива» дали всего несколько месяцев на разработку еще одной части, что в итоге сказалось на качестве сезона. Тем не менее, плохими последующие сезоны назвать тоже нельзя, но до первого они, по мнению поклонников, уж точно не дотягивают.

Кстати, в «Мире Дикого Запада» история так и не нашла свое логическое завершение — почитать об этом и других сериалах, которые закрыли слишком рано, можно в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Убивая Еву», «Мир Дикого Запада»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
