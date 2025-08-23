3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)

Второй сезон «Одних из нас» вышел дорогим и драматичным — но, судя по оценкам, разочаровал зрителей. Семь серий, фокус на трех днях хаоса в Джексоне и масштабные экшен-сцены с тонной спецэффектов выглядели круто, но история получилась сжатой и перегруженной. И к третьему сезону шоураннеры решили провести работу над ошибками.

Главная новость — грядущие эпизодов станет больше. Шоураннер Крейг Мейзин подтвердил, что по хронометражу и масштабу третий сезон будет ближе к первому, а значит, зрители снова получат больше экранного времени для героев и их отношений.

Это важно, ведь вторая часть игры, по которой идет адаптация, слишком богата на события, чтобы втискивать ее в узкие рамки.

При этом фанатов ждал сюрприз: над сценарием теперь трудится один Мейзин. Нил Дракманн, соавтор игр и сериала, одна из главных звезд франшизы, отошел от проекта вместе с Хэлли Гросс, чтобы сосредоточиться на новой игре Naughty Dog.

Звучит тревожно, но сам Мейзин уверяет: план давно прописан, общая структура истории готова, и курс сериала не изменится. Более того, он, по его словам, чувствует себя «монахом за клавиатурой», и работа идет энергично.

Что это значит для зрителей? Скорее всего, третий сезон будет дышать свободнее: с большим количеством серий, времени на второстепенные линии и атмосферу, которую фанаты так ценили в дебюте. А значит, у «Одних из нас» есть все шансы вернуться в ту самую форму, которую полюбили зрители 2 года назад.

