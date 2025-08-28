Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

Меню
28 августа 2025 10:23
Студия уже наводит нужные мосты с популярной актрисой.

Пока все обсуждают, что фильм «Мандалорец и Грогу» от Джона Фавро может превратиться в полноценную трилогию (что, в общем-то, было ожидаемо после успеха сериала), прилетел куда более сочный инсайд. Даниэл Рихтман и MyTimeToShineHello в один голос твердят: Lucasfilm присматривается к Белле Рэмзи для одной из важных ролей в будущих проектах.

То есть актриса проходит путь: Лианна Мормонт из «Игры престолов» → Элли из «Одни из нас» → ключевой персонаж в Далекой-далекой галактике.

Здесь особенно красиво складываются совпадения: ее партнер по «Одним из нас» Педро Паскаль уже давно обитает под мандалорским шлемом, и идея того, что оба актера окажутся в одной вселенной, выглядит почти неизбежной. Осталось лишь разобраться — в какой конкретно проект попадет юная звезда.

Конкретику инсайдеры не раскрывают, но список вариантов богат.

Тут и фильм Шона Леви («Старфайтер») с Райаном Гослингом, и загадочный проект Тайки Вайтити, и картина Джеймса Мэнголда «Рассвет джедаев», и сиквел «Асоки», а также фильм о Рей Скайуокер.

В любой из этих историй Рэмзи могла бы органично вписаться — будь то юная девушка-джейдай, пилот-бунтарь или даже персонаж темной стороны.

К слову, на днях Белла призналась: ей бы очень хотелось сыграть Человека-Паука, но раз Питер Паркер уже занят, она бы рассмотрела другую роль в киновселенной Marvel.

И вот тут возникает занятная дуэль — кто первым «схватит» Рэмзи: Marvel или Lucasfilm? Как бы то ни было, ясно одно: актриса на пороге своего первого шага в блокбастеры на большом экране.

Ранее мы писали: Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), кадры из сериала «Мандалорец»
Алексей Плеткин
1 комментарий
