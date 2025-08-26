Меню
Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится

26 августа 2025 07:58
Филлеры. Нас ждет больше филлеров.

Казалось, все шло по плану: второй сезон сериала «Одни из нас» добросовестно (ну ладно, почти!) адаптировал первую половину культовой второй части игры — убийство Джоэла, месть Элли, океанариум и роковую встречу с Эбби в театре. Логика подсказывала, что третий сезон завершит историю. Но нет.

Создатели во главе с Крейгом Мазином настаивают: трех сезонов не хватит. Потребуется как минимум четвертый. И это уже звучит как плохая идея.

И вот почему

Проблема в том, что вторая часть игры — это идеально сбалансированное повествование, где каждая сцена работает на общий эмоциональный взрыв в финале. Искусственное растягивание сюжета грозит нарушить этот хрупкий баланс.

Уже во втором сезоне некоторые зрители заметили «водянистость» и замедление темпа по сравнению с динамичным геймплеем. Добавление еще одного сезона — прямой путь к сериальной болезни, в которой вместо движения вперед мы получаем бесконечные диалоги и побочные сюжеты — а затем сумбурно летим галопом по Европам в последней серии.

Что будет в третьем сезоне?

Если второй сезон завершился на кульминационной конфронтации в театре, то третий, по всей видимости, покажет историю Эбби — ее побег, встречу с культистами и путешествие с Львом. Но вместо того, чтобы уместить это в один плотный сезон, создатели намекают на необходимость четвертого — для «завершения нарратива».

Переводим: зрителей ждет еще больше флешбэков, философских отступлений и новых персонажей, которых не было в игре. Или которых упоминали лишь в записках — привет, Билл и Фрэнк!

Ранее мы писали: Ждать выхода третьего сезона «Одних из нас» придется еще долго — вот почему

Фото: Кадр из сериала «Одни из нас»
Алексей Плеткин
