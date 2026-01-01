Где снимали известные сцены
Первый сезон
Калгари, Альберта, Канада
Первый сезон
Эдмонтон, Альберта, Канада
Первый сезон
Хай-Ривер, Альберта, Канада
Первый сезон
Форт-Маклеод, Альберта, Канада
Первый сезон
Кэнмор, Альберта, Канада
Первый сезон
Торговый центр Northland Village, Калгари, Альберта, Канада
Первый сезон
Институт технологий Южной Альберты, Калгари, Альберта, Канада
Первый сезон
Здание Законодательного собрания Альберты, Эдмонтон, Канада
Первый сезон
Старшая школа Лорда Шонесси, Калгари, Альберта, Канада
Первый сезон
Университет Маунт-Ройал, Калгари, Альберта, Канада
Первый сезон
Олдс, Альберта, Канада
Первый сезон
Канзас‑Сити, Миссури, США
Первый сезон
Окотокс, Альберта, Канада
Первый сезон
Бичвуд-Эстейтс, Хай-Ривер, Альберта, Канада
Первый сезон
ул. Райс-Ховард Уэй, Эдмонтон, Альберта, Канада
второй сезон
Нанаймо, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Кэмлупс, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Мишен, Британская Колумбия, Канада
Сцены в баре
Историческая деревня «Heritage Park», 1900 Heritage Drive SW, Калгари, Альберта, Канада
Сезон 2 — экстерьеры города Джексон
Британия-Бич, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
улица Александра, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Стэнли-парк, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Оушеник Плаза, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
Сезон 2 — дом Миллеров
Форт-Лэнгли, Тауншип Лэнгли, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Провинциальный парк Маунт-Сеймур, Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Сезон 2 — Аквариум на набережной Сиэтла.
Аквариум Ванкувера, Стэнли-парк, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
гора Фортресс, регион Кананаскис, Альберта, Канада
второй сезон
Музей рудника Британия, ул. Форбс-Уэй, 1, Британия-Бич, Британская Колумбия V0N 1J0, Канада
второй сезон
Эксшоу, Альберта, Канада
