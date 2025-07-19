Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились

Объявленные буквально несколько часов назад номинанты на премию «Эмми» в очередной раз стали яблоком раздора для фанатов того или иного сериала, который, по их мнению, уж точно должен был отхватить куда больше номинаций.

К примеру, больше всех возмутились фанаты научно-фантастического шоу «Андор», за который два ведущих актера так и не получили упоминание в заветных категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Некоторые, в свою очередь, остались в шоке и от отсутствия номинации у Патрика Шварценеггера, сыгравшего одну из главных ролей в третьем сезоне «Белого лотоса» — однако большинство фанатов уверены, что у актера еще все впереди.

Поклонники «Белого лотоса» уверены — Шварценеггер еще успеет получить номинацию на «Эмми»

В то время как многие издания назвали такой исход шокирующим и порассуждали о том, насколько несправедливо Телеакадемия отнеслась к прорыву актера на телевидении, фанаты «Белого лотоса» уверены, что для Шварценеггера невероятный успех сериала — это только начало.

Как отметили многие, актер действительно был близок к тому, чтобы наравне с коллегами по «Белому лотосу» получить заветную номинацию как лучший актер второго плана в сериале-антологии. Тем не менее, именно эта категория зачастую оказывается «забита» другими, не менее достойными номинантами — в этом году в ней, например, лидирует исполнители ролей второго плана в «Разделении» и все том же «Белом лотосе».

Другие же фанаты указали на то, что Шварценеггер добился куда большего, чем просто номинации на «Эмми» — его заметили и признали одним из самых многообещающих молодых актеров, а потому он еще успеет выиграть всевозможные награды в будущем.

«Белый лотос» стал одним из лидеров по количеству номинаций на «Эмми»

Хотя Телеакадемия и проигнорировала Шварценеггера и еще несколько актеров второго плана, выиграть по-крупному «Белому лотосу» это вряд ли помешает. Наравне с «Киностудией» от Apple TV сериал Майка Уайта урвал 23 номинации, обойдя даже «Одних из нас» с 16 номинациями. Опережают «Белый лотос» только «Пингвин» и «Разделение» — у них 24 и 27 номинаций соответственно.

Кстати, на съемках третьего сезона «Белого лотоса» тоже творилась самая настоящая драма — о том, как один из актеров чересчур хорошо вжился в роль и чуть не погиб, мы уже писали тут.