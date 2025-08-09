Меню
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине

9 августа 2025 08:27
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине

Фильмов с Педро Паскалем в главной роли этим летом могло бы быть еще больше.

Фанатам Педро Паскаля в последние несколько месяцев вообще не на что жаловаться — актер почти буквально не сходит с больших и маленьких экранов, а прямо сейчас в кинотеатрах продолжают показывать «Эддингтона» и «Фантастическую четверку: Первые шаги» с его участием.

Учитывая далеко идущие планы одного из топовых актеров Голливуда в данный момент, уже давно было понятно, что «лето Педро Паскаля» точно станет большим, чем просто шуткой — однако все могло бы пойти еще дальше, если бы актер все-таки сыграл в грядущем хорроре.

Педро Паскаль получил главную роль в «Орудиях», но затем выбыл из проекта

Кадр из фильма «Орудия»

Об этом режиссер картины Зак Креггер рассказал на премьере «Орудий» незадолго до выхода фильма в прокат. По его словам, на главную роль в своем проекте он хотел взять именно Педро Паскаля, да и в целом представлял себе актерский состав совсем по-другому в то время.

Начало производства фильма неудачно совпало с развернувшимися в Голливуде забастовками в 2023 году, а уже после этого шансов на то, что Паскаль все-таки сыграет в «Орудиях», почти не было — у актера уже тогда расписание было забито на несколько лет вперед, а Креггеру в итоге пришлось заново проводить кастинг и брать на роли совершенно других актеров.

Роль Арчера Граффа, которая изначально предназначалась для Паскаля, в итоге ушла Джошу Бролину.

Роль в «Орудиях» пополнила бы список типичных ролей Педро Паскаля

Хотя актер и может похвастаться разнообразием ролей в не менее разнообразных проектах, любовь публики он завоевал в том числе благодаря тому, что практически из раза в раз играет роль своего рода отца-одиночки.

Так было и в «Мандалорце», и в «Одних из нас», и в недавно вышедших «Странных сказках». В «Орудиях» Паскаль сыграл бы роль отца одного из пропавших детей, который начинает собственное расследование и узнает страшные секреты городка.

«Орудия» между тем вышли в мировой прокат всего пару дней назад, но уже приобрели статус одного из лучших хорроров года — почитать о том, как критики отзываются о фильме, можно здесь.

Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
