В игре было иначе: сериал «Одни из нас» показал правдоподобное начало апокалипсиса — вот откуда появились зомби

В играх The Last of Us мы знали одно: мир рухнул после того, как мутировавший грибок кордицепс попал в еду и начал заражать людей. Сериал HBO пошел дальше и показал, где именно все началось.

Во второй серии «Одни из нас» впервые раскрывается источник пандемии. Отправной точкой стала Джакарта, Индонезия, где на мукомольном и зерновом заводе произошли первые случаи заражения. Рабочие начали вести себя странно, а потом — нападать и кусать других, передавая вирус дальше.

Изменили ради реалистичности

Эпизод отличается от оригинальной игры: в ней очаг находился в Южной Америке, где в сельскохозяйственных культурах нашли зараженные споры, которые попадали в организм через воздух. Шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн изменили детали не случайно: кордицепс действительно распространен в Азии, так что версия HBO звучит правдоподобнее.

По сериалу, вспышка началась 24 сентября 2003 года, а уже через два дня — 26 сентября — зараженные атаковали крупнейшие города. Люди просто не успели понять, что произошло: зараженная мука и хлеб уже разъехались по всему миру.

Именно поэтому Джоэл и его дочь Сара выжили в первый день катастрофы: первый был на диете, а вторая просто не успела поесть зараженные продукты. Точкой отправления стала пожилая соседка, которая съела печенье и вскоре превратилась в монстра.

Мутации в сериале

Создатели сериала добавили и новые детали, которых не было в игре. Например, зараженные стали связаны грибной сетью, как одной нервной системой. Стоит задеть один корень — и сотни других мгновенно реагируют. В игре ничего подобного не было: там зараженные действуют хаотично.

Во втором сезоне HBO все-таки вернули споры, как в оригинальной The Last of Us. Внедрять такой способ заражения не хотели, иначе бы актерам часто приходилось бы ходить в противогазах. А как тогда зрителям любоваться Педро Паскалем?

Ранее мы писали: У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров