Статьи о сериале «The Last of Us» All info
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком) А у 4/5 проектов еще и рейтинг 7.2+.
28 September 2025 17:09
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу Единственный минус — захочется продолжения, которого уже никогда не будет.
15 September 2025 18:07
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение» Он должен был снять «проклятие».
1 comment
15 September 2025 10:56
«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть
«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть Недавние слова Бена Барнса о том, чего он ждет от возможного продолжения, могут триггернуть хейтеров популярной постапокалиптичной драмы.
1 September 2025 11:50
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Каждый из проектов стал культовым, но в разных кругах. А еще впереди серьезные спойлеры.
31 August 2025 21:01
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру Кажется, получилось токсичнее, чем она планировала.
29 August 2025 18:07
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Даже второй сезон, похоже, иностранцев не разочаровал.
1 comment
28 August 2025 17:38
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца» Студия уже наводит нужные мосты с популярной актрисой.
2 comments
28 August 2025 10:23
Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится
Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится Филлеры. Нас ждет больше филлеров.
26 August 2025 07:58
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном) Зрителей ждет умный и смешной фильм о смертельно опасном вирусе.
3 comments
24 August 2025 17:09
3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался)
3 сезон «Одни из нас» уже точно будет лучше второго: проект внезапно распрощался с одной из главных звезд (зато Паскаль остался) Джоэл появится лишь во флэшбеках.
9 comments
23 August 2025 21:01
Кадры из сериалов «Рассказ служанки» и «Одни из нас»
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 comments
22 August 2025 12:19
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине Фильмов с Педро Паскалем в главной роли этим летом могло бы быть еще больше.
9 August 2025 08:27
Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать
Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать Проект старательно идет по следам игры, но всегда упускает главное.
1 August 2025 12:19
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025»
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» Народные фавориты начинают сдавать позиции, пусть и не все готовы это признать.
20 July 2025 15:42
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
19 July 2025 22:20
В HBO подтвердили дату выхода третьего сезона «Одних из нас» — пока что худшие предсказания фанатов сбываются
В HBO подтвердили дату выхода третьего сезона «Одних из нас» — пока что худшие предсказания фанатов сбываются Хотя четвертого сезона, возможно, все-таки и не будет.
17 July 2025 19:05
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
16 July 2025 17:38
Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг
Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг И главное — никакой Бэллы Рэмси.
3 July 2025 20:32
Бэтмен и Робин, Халк
Зрители точно не простят: топ-5 фильмов, которые запомнят только благодаря очень плохому кастингу Успех фильма далеко не всегда предопределяет хороший сценарий — в этих случаях неправильный выбор актера стал роковой ошибкой.
1 comment
30 June 2025 18:07
Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет
Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет В итоге роль в эпичном сериале от HBO ушла другой, но всемирную славу вскоре получили обе актрисы.
29 June 2025 11:21
Педро Паскаль хочет сыграть самого кошмарного серийного убийцу в истории кино: и эта затея заранее обречена на провал
Педро Паскаль хочет сыграть самого кошмарного серийного убийцу в истории кино: и эта затея заранее обречена на провал Практически нет шансов, что проект ждет успех. Уж слишком хороши предшественники.
2 comments
16 June 2025 12:19
«С вероятностью 99%»: повторится ли кошмарная эпидемия из «Одни из нас» в реальной жизни — ученый-миколог дал точный ответ
«С вероятностью 99%»: повторится ли кошмарная эпидемия из «Одни из нас» в реальной жизни — ученый-миколог дал точный ответ Не спешите выкапывать бункер во дворе.
10 June 2025 17:38
Джорах Мормонт и Лианна Мормонт
Снова не по книге, но это к лучшему: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые в сериале были важнее, чем в книгах Сейчас и представить сложно, что Джордж Мартин так «обесценил» некоторых из ключевых героев шоу.
9 June 2025 11:50
Педро Паскаль
«Игра престолов» в пролете, «Мандалорец» не тянет: эту сцену во 2 сезоне «Одни из нас» называют лучшей в карьере Паскаля Признайтесь, вы ведь тоже вздрогнули, когда осознали?
8 June 2025 12:48
В игре Джоэла убили по-другому: самый кошмарный момент «Одни из нас» создатели сериала сделали еще драматичнее
В игре Джоэла убили по-другому: самый кошмарный момент «Одни из нас» создатели сериала сделали еще драматичнее Казалось бы, что хуже некуда. Но нет.
7 June 2025 10:52
Кадры из сериала «Братья по оружию» и «Наследники»
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 comments
6 June 2025 10:23
Ждать выхода третьего сезона «Одних из нас» придется еще долго — вот почему
Ждать выхода третьего сезона «Одних из нас» придется еще долго — вот почему Второй сезон пролетел слишком быстро, а вот объяснение того самого сюжетного поворота фанатам предложат еще нескоро.
2 comments
31 May 2025 14:44
Шаркун
Во 2-м сезоне «Одних из нас» фанатов хоррора оставили без десерта: Крысиного короля приберегли, хотя он мог спасти сериал Пара сталкеров и орда зараженных не передает тот самый дух зомби-апокалипсиса. 
27 May 2025 12:19
День, улица, кусты и шляпа: в самой грустной серии «Одни из нас» — самый смехотворный ляп, внимание на сцену с лошадками
День, улица, кусты и шляпа: в самой грустной серии «Одни из нас» — самый смехотворный ляп, внимание на сцену с лошадками Бедный мужчина, кажется, понятия не имел, что он делает.
27 May 2025 09:25
Элли
В худших традициях «Игры престолов»: финал «Одни из нас» повторил печальную судьбу другого хита HBO На западных стримингах без перемен.
24 May 2025 08:27
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
20 May 2025 17:38
Кадр из сериала «Одни из нас»
Плакали, когда Джоэл умер? Зарыдаете, когда вернется. Спойлерный обзор на 6-ю серию 2-го сезона «Одни из нас» Самый эмоционально напряженный эпизод за последнее время. 
19 May 2025 16:11
Создатель «Одних из нас» намекнул на появление самого страшного монстра в следующей серии
Создатель «Одних из нас» намекнул на появление самого страшного монстра в следующей серии Поклонников видеоигры новый «персонаж» вряд ли удивит, а вот фанатам сериала стоит морально подготовиться.
4 comments
16 May 2025 09:54
«Джек Блэк и Момоа не спасут»: топ-4 проекта по видеоиграм не хуже «Аркейна» и «Одних из нас» — советует игровой журналист
«Джек Блэк и Момоа не спасут»: топ-4 проекта по видеоиграм не хуже «Аркейна» и «Одних из нас» — советует игровой журналист Если ничего не поняли в «Майнкрафте», то здесь совсем не обязательно разбираться во вселенных, чтобы насладиться просмотром.
7 comments
15 May 2025 16:11
Элли и Джоэл
В нашумевшем «Одни из нас» нашли «плагиат»: за эту сцену жуткий советский «Иди и смотри» обожают в США Впрочем, до уровня ленты о партизанах, новинка HBO не дотягивает.
14 May 2025 13:46
Новый взгляд на старый ад: 3 сезон «Одни из нас» перевернет сюжет с ног на голову — полюбим тех, кого возненавидели
Новый взгляд на старый ад: 3 сезон «Одни из нас» перевернет сюжет с ног на голову — полюбим тех, кого возненавидели Если сюжет будет четко следовать игре, то мнение зрителей о большинстве любимых героев заметно изменится.
12 May 2025 19:05
Джоэл
Что за Юджина вспоминают во 2-м сезоне «Одни из нас»: в игре о персонаже только рассказывали, но HBO пошли дальше Точно появится во флешбеках вместе с Джоэлом.
10 May 2025 09:25
Сценаристу «Громовержцев*» заспойлерили смерть Джоэла в «Одних из нас» задолго до выхода нового сезона
Сценаристу «Громовержцев*» заспойлерили смерть Джоэла в «Одних из нас» задолго до выхода нового сезона Правда, догадка все равно пришла к нему сама.
9 May 2025 19:05
Джоэл Миллер
Паскаль с сериалом еще не закончил: отвечаем, умер ли Джоэл в «Одни из нас» на самом деле В промо-компании было больше кадров с участием героя. 
8 May 2025 17:13
Диктатура, партизаны и улыбка Джокера: разбираемся во фракциях сериала «Одни из нас» — Элли ненавидят все, но все — по-разному
Диктатура, партизаны и улыбка Джокера: разбираемся во фракциях сериала «Одни из нас» — Элли ненавидят все, но все — по-разному Союзников среди всех этих ребят главная героиня себе так и не найдет.
8 May 2025 12:48
Кейтлин Дивер в сериале «Одни из нас»
Актриса из «Одних из нас» рассказала, каким советом создателей сериала она так и не воспользовалась (но с ролью все равно справилась) Создатели сериала стремились создать новую версию событий игры, а потому пытались «удержать» актеров подальше от оригинальной игры (но удалось это не всем).
8 May 2025 11:21
Кадры из сериала «Одни из нас»
Новый эпизод «Одних из нас» подтвердил, что сериал уже превзошел игру (хоть и не все с этим согласятся) Шоу все еще «редактирует» оригинальный сюжет, но фанаты вряд ли станут жаловаться — по крайней мере, насчет четвертой серии.
11 comments
7 May 2025 07:00
Как «Одни из нас», но без Паскаля: 3 проекта, похожих на хайповый сериал — про вирусы, потери и поиски себя
Как «Одни из нас», но без Паскаля: 3 проекта, похожих на хайповый сериал — про вирусы, потери и поиски себя Два сериала и один полнометражный фильм.
4 May 2025 13:46
Кадр из сериала «Одни из нас»
Создатели «Одних из нас» рассказали, почему поменяли этот момент из игры (и это к лучшему) Теперь история Элли и Джоэла стала еще трагичнее даже для фанатов видеоигры.
2 May 2025 08:56
Педро Паскаль в сериале «Одни из нас»
Еще одна маленькая измененная деталь в новой серии «Одних из нас» в который раз разбила сердца фанатам Теперь сериал уж точно попрощался с героем Педро Паскаля — во всех смыслах официально.
30 April 2025 20:03
Что-то к лучшему, а что-то нет: топ-5 различий между «The Last of Us» и одноименным сериалом
Что-то к лучшему, а что-то нет: топ-5 различий между «The Last of Us» и одноименным сериалом Хитовое шоу от HBO стало адаптацией не менее хитовой видеоигры, но фанаты уже заприметили целую коллекцию сюжетных отличий — за одни сериал не перестают хвалить, а за другие жестоко ругают.
1 comment
29 April 2025 17:38
Белла Рамзи во втором сезоне «Одних из нас»
Новый сезон «Одних из нас» уже исправил свою главную ошибку — но никто не заметил Сериал жестоко критиковали за образ Элли, но в новом сезоне создатели обратили на это внимание — правда, до открытой демонстрации силы героини пока еще далеко.
28 April 2025 15:42
Белла Элли
Заявила об уходе: Беллу Рэмси наверняка зауважают после признания о сериале «Одни из нас» Актриса решилась на непростой, но смелый шаг.
24 April 2025 19:34
Паскаль сравнил свои смерти в «Игре престолов» и «Одни из нас»: и фанаты с его мнением явно не согласятся
Паскаль сравнил свои смерти в «Игре престолов» и «Одни из нас»: и фанаты с его мнением явно не согласятся Конечно, гибель Оберина это трагедия, но Джоэл...
24 April 2025 10:52
Кейтлин Дивер в сериале «Одни из нас»
Шоураннер «Одних из нас» рассказал, почему так сильно изменили линию Эбби в сериале Недавно вышедшая вторая серия второго сезона шокировала и фанатов игры, но уже расхождениями с оригинальным сюжетом — осторожно, внутри спойлеры!
Write review
24 April 2025 08:27
Кадр из сериала «Одни из нас»
Новая серия «Одних из нас» стала самой эпичной (и трагичной) в истории сериала — но при этом разозлила фанатов игры еще больше В новом эпизоде показали то, что все так боялись увидеть еще с первого сезона.
21 April 2025 18:07
Кто сказал «гав»? Эту пасхалку в 1-й серии 2 сезона «Одни из нас» по достоинству оценят лишь знатоки игры
Кто сказал «гав»? Эту пасхалку в 1-й серии 2 сезона «Одни из нас» по достоинству оценят лишь знатоки игры До конца, впрочем, непонятно, почему изменили породу собаки.
20 April 2025 22:28
«Я просто села в угол»: звезда «Одних из нас» ответила на надоевший вопрос фанатов — он про взросление Элли
«Я просто села в угол»: звезда «Одних из нас» ответила на надоевший вопрос фанатов — он про взросление Элли По словам исполнительницы роли, ей придется слышать его еще две недели.
20 April 2025 09:26
Кадры из сериала «Одни из нас»
Зрители не в восторге от нового сезона «Одних из нас» — об этом говорит большой разрыв в рейтингах До этого критики расхвалили новую часть, а вот фанаты нашли к чему придраться еще в самой первой серии.
17 April 2025 20:03
Элли
Белла Рэмси в роли Элли — это хитрость: создатели сериала «Одни из нас» исправили главную «ошибку» игры Критики, которая лилась на студию Naughty Dog проект HBO избежит.
Write review
16 April 2025 10:23
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фанаты «Одних из нас» радуются только одной большой перемене во втором сезоне Пока что первый эпизод новой части поклонников видеоигры не сильно впечатлил.
16 April 2025 07:00
Герои сериала
Начали смотреть 2 сезон «Одни из нас» и уже изнемогаете от любопытства: график выхода поможет не пропустить новые серии Составили удобный план для тех, кто хочет смотреть по эпизоду за раз. Но и для зрителей предпочитающих оценить проект махом информация актуальна. 
15 April 2025 07:29
Белла Рэмси в роли Элли
Фанаты требуют заменить Элли в «Одни из нас»: нашли идеальную актрису, способную играть вместо Рэмси Молода, отметилась в хитовом ужастике и очень похожа на героиню оригинальной игры. 
14 April 2025 15:13
Белла Рамзи в роли Элли в сериале «Одни из нас»
Продюсеры «Одних из нас» рассказали, почему так и не поменяли главную актрису (хотя этого хотели фанаты) Сериал считается одним из самых успешных проектов HBO, но критики избежать все равно не смог.
11 April 2025 12:48
Педро Паскаль в роли Джоэла
«Приготовьте платочки»: «Одни из нас» вернулся со 2 сезоном, но триумфу помешало одно решение создателей Продолжение могло бы превзойти первый сезон, но пока его рейтинги чуть слабее (96% против 93%).
11 April 2025 11:50
Джоэл и Элли
«Ходячие мертвецы» от режиссера «Человека-паука»: «Одни из нас» должны были стать фильмом (и фанаты точно взбесились бы) Зрителям очень повезло, что Дракманн в итоге сбежал к НВО.
7 April 2025 08:56
Рейтинги выше, сюжеты круче: критик советует 3 сериала, снятых по видеоиграм — №1 оценят поклонники «Поднятия уровня»
Рейтинги выше, сюжеты круче: критик советует 3 сериала, снятых по видеоиграм — №1 оценят поклонники «Поднятия уровня» Вместо «Майнкрафта» с 51% «свежести» на RT лучше посмотреть что-то из подборки.
5 April 2025 08:28
Кадры из сериалов «Станция Одиннадцать» и «В пустыне смерти»
Лучшее из постапокалиптичного: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть перед выходом 2 сезона «Одних из нас» Новый сезон стартует уже меньше чем через две недели — но в запасе есть еще несколько отличных вариантов, которые помогут скрасить ожидание.
4 April 2025 13:46
Белла Рамзи в сериале «Одни из нас»
Во втором сезоне «Одних из нас» покажут эпичную битву, вдохновленную «Игрой престолов» От нашумевшего сериала со звездами «Игры престолов» в главных ролях и нельзя было ожидать другого.
3 April 2025 11:21
Кадры из сериала «Одни из нас»
Не играли в игру? Очень завидуем! Вспоминаем 1 сезон «Одни из нас» и рассказываем, что будет во втором Высоки шансы, что Педро Паскаль с нами ненадолго.
2 April 2025 20:03
Белла Рэмси
«Одна из лучших российских комедий за последнее время»: что смотреть в апреле кроме «Одних из нас» — топ новинок от кинокритика В списке три сериала и один уморительный (во всех смыслах!) фильм.
1 comment
30 March 2025 21:01
Джоэл и Элли
Создатели проболтались: 2 сезон «Одни из нас» будет лучше 1 минимум в одном (но вообще — во многом) До премьеры меньше трех недель, но ждать уже невозможно.
26 March 2025 13:17
Педро Паскаль в роли Джоэла
Отличается от игры: откуда взялся вирус в сериале «Одни из нас» — это объясняет, почему Сара и Джоэл не заразились Разбираем важный момент для тех, кто не знал или забыл.
1 comment
16 March 2025 12:19
Элли
Тот редкий случай, когда уж лучше горькая правда: зачем Джоэл солгал Элли в финале сериала «Одни из нас» Юная героиня теперь вряд ли простит своего старшего товарища.
2 comments
14 March 2025 07:00
Джоэл
Спасти человека или человечество? Эбби жестоко прикончит Джоэла во 2 сезоне «Одни из нас» — знаете, за что? Герой Педро Паскаля в сериале, похоже, не задержится.
1 comment
13 March 2025 14:44
Элли
В игре это оставалось загадкой: почему у Элли из «Одни из нас» есть иммунитет Единственная может дышать спорами и пережить укус зараженного.
4 comments
13 March 2025 13:17
Зомби
Не просто страшный боевичок про зомби-апокалипсис: у хитового сериала «Одни из нас» не самый очевидный, но глубокий посыл Приключения Джоэла и Элли рвут душу на части.
1 comment
12 March 2025 19:44
Джоэл
Канон с Джоэлом и Элли изменят: создатели 2 сезона «Одни из нас» решили переписать сюжет Но сцена с клюшкой для гольфа, скорее всего, останется. 
8 March 2025 15:13
Белла Рамзи в сериале «Одни из нас»
Фанаты упустили эту деталь в трейлере «Одних из нас»: подтверждает, что второй сезон будет еще более жестоким, чем первый Но фанаты видеоигры теперь точно могут быть спокойны.
1 comment
12 January 2025 07:00
«Одни из нас» уже получили апдейт по третьему сезону — еще до выхода второго
«Одни из нас» уже получили апдейт по третьему сезону — еще до выхода второго Судя по всему, в HBO уже предугадали успех следующего сезона — и в целом это оправданно.
22 December 2024 21:59
У поклонников «Одних из нас» большие надежды на 2 сезон — но они могут не оправдаться
У поклонников «Одних из нас» большие надежды на 2 сезон — но они могут не оправдаться Сериалу придется постараться сделать невозможное — и расширить рамки телевизионного мира.
11 December 2024 11:21
