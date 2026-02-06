Оповещения от Киноафиши
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

6 февраля 2026 11:14
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Будучи фанатом, Крейг Мэйзин обещает показать совершенно новый уровень.

Если вы смотрели «Чернобыль» или «Одни из нас», то знаете, что их создатель, Крейг Мэйзин, умеет делать по-настоящему захватывающее кино. И теперь он нашел себе новую большую тему.

По информации Deadline, Мэйзин вместе с HBO займется сериалом по вселенной Baldur's Gate 3. Эта видеоигра основана на настолке Dungeons & Dragons, конкретно здесь в основе лежит ее пятая редакция.

Сюжет такой: группа героев заражена опасными паразитами, которые грозят лишить их разума. Они ищут спасение и по пути сталкиваются с культом «Абсолют», который хочет захватить мир с помощью древнего могущества.

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Мэйзин обещает не просто пересказать сюжет: события сериала начнутся там, где заканчивается игра. Появятся и старые знакомые герои, и совершенно новые лица.

Что особенно круто, сценарист признается, что сам посвятил игре уйму времени, поэтому, как фанат, обещает сделать все на высшем уровне:

«Я провел в игре почти 1000 часов, и для меня честь продолжить историю, которую начали Larian и Wizards of the Coast. Я обожаю D&D и восхищаюсь тем, как Свен Винке и его команда оживили ее в игре.

Мы сделаем все, чтобы с таким же уважением и любовью перенести Baldur's Gate 3 и персонажей на экран. И я очень благодарен за оказанное доверие».

Когда ждать? Не скоро. Сначала Мэйзину нужно полностью закончить работу над третьим, финальным сезоном «Одних из нас». Только потом он всерьез возьмется за Baldur's Gate.

Фото: Кадр из сериала «Одни из нас», игры Baldur's Gate 3
Ольга Назарова
Ольга Назарова
