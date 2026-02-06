Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Если вы смотрели «Чернобыль» или «Одни из нас», то знаете, что их создатель, Крейг Мэйзин, умеет делать по-настоящему захватывающее кино. И теперь он нашел себе новую большую тему.

По информации Deadline, Мэйзин вместе с HBO займется сериалом по вселенной Baldur's Gate 3. Эта видеоигра основана на настолке Dungeons & Dragons, конкретно здесь в основе лежит ее пятая редакция.

Сюжет такой: группа героев заражена опасными паразитами, которые грозят лишить их разума. Они ищут спасение и по пути сталкиваются с культом «Абсолют», который хочет захватить мир с помощью древнего могущества.

Мэйзин обещает не просто пересказать сюжет: события сериала начнутся там, где заканчивается игра. Появятся и старые знакомые герои, и совершенно новые лица.

Что особенно круто, сценарист признается, что сам посвятил игре уйму времени, поэтому, как фанат, обещает сделать все на высшем уровне:

«Я провел в игре почти 1000 часов, и для меня честь продолжить историю, которую начали Larian и Wizards of the Coast. Я обожаю D&D и восхищаюсь тем, как Свен Винке и его команда оживили ее в игре.

Мы сделаем все, чтобы с таким же уважением и любовью перенести Baldur's Gate 3 и персонажей на экран. И я очень благодарен за оказанное доверие».

Когда ждать? Не скоро. Сначала Мэйзину нужно полностью закончить работу над третьим, финальным сезоном «Одних из нас». Только потом он всерьез возьмется за Baldur's Gate.