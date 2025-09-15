Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми», и вечер выдался богатым на сенсации. Главным триумфатором стала мини-драма «Переходный возраст», взявшая сразу шесть ключевых наград. Но настоящим сюрпризом стала победа в номинации «Лучший драматический сериал» — ее отдали проекту «Больница Питт».

Это событие стало историческим: впервые за последние 30 лет медицинская драма получила высшую награду «Эмми».

Вспомним, что пик популярности жанра пришелся еще на эпоху «Скорой помощи», а дальше врачи и больничные коридоры редко доходили до красной дорожки главной телевизионной премии. Поклонникам пришлось ждать достойного проекта в похожем стиле слишком долго, но это свершилось.

Чем зацепила «Больница Питт»

Сериал рассказывает о сотрудниках отделения неотложной помощи во время изнурительной 15-часовой смены. В центре истории — доктор Майкл «Робби» Робинович, который сталкивается с собственными травмами, вспоминая о смерти своего наставника в разгар пандемии COVID-19.

Критики отмечают, что именно реалистичное изображение будней врачей и психологическая глубина персонажей вывели сериал в лидеры. Рейтинг на «Кинопоиске» — 8,6, на IMDb он уже пробился в топ лучших сериальных драм за всю историю.

В списке номинантов были самые обсуждаемые проекты последних лет:

«Медленные лошади»;

«Разделение»;

«Рай»;

«Одни из нас»;

«Андор»;

«Дипломатка»;

«Белый Лотос».

Победа «Больницы Питт» на фоне такого списка конкурентов выглядит особенно впечатляюще.

Сериал, разумеется, уже продлили на второй сезон: премьера намечена на январь 2026 года. Судя по откликам зрителей и критиков, «Больница Питт» имеет все шансы закрепиться в статусе нового культового сериала.

