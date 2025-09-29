Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO

Шоу уже давно посмотрели, но эти герои раздражают до сих пор.

Создание привлекательного образа того или иного героя на экране — дело совсем не легкое, но еще сложнее будет создать образ самого настоящего злодея, расплаты с которым зрители ждут с большим нетерпением.

Учитывая то, что в последние годы студия HBO стала несомненным лидером в мире телевидения, антагонистов из шоу ее производства фанаты запоминают чаще всего — о некоторых из таких злодеев, которые бесят через экран, мы рассказываем в этой подборке.

Эбби Андерсон, «Одни из нас»

Героиню Кейтлин Дивер представили в скандальном втором сезоне «Одних из нас», в котором как раз-таки она и стала одной из многих причин для шквала критики. Так, даже фанаты видеоигры согласятся, что посочувствовать Эбби было действительно сложно — для того разработчики и включили в игру часть действия, в ходе которой игроку нужно действовать от лица Эбби.

У шоу такого преимущества нет, а ситуацию усугубило и то, что мотивы героини и в целом ее появление в сюжете выдали уж слишком рано. И все же Эбби в «Одних из нас» получилась многогранным персонажем — озлобленной мстительницей с одной стороны и скорбящей по отцу дочерью с другой.

Гэвин Белсон, «Кремниевая долина»

Одна из самых известных пародий на мир высоких технологий, которым правят самовлюбленные миллиардеры, «Кремниевая долина» получила признание в том числе благодаря идеально созданному образу злобного богача, которого ничто не остановит на пути к собственной тщеславной цели.

В сериале Гэвин Белсон — эгоистичный манипулятор, который готов пожертвовать чем угодно ради уничтожения конкурентов. Тем не менее, что делает образ Гэвина привлекательным для зрителя, так это его карикатурность и уверенность в том, что его, как и его друзей-миллиардеров, постоянно недооценивают.

Логан Рой, «Наследники»

Сатирическая драма в очередной раз показала, к каким последствиям могут привести токсичные и полуразвалившиеся отношения внутри одной семьи, и виной тому — глава этой самой семьи. Весь сюжет крутится вокруг Логана Роя, влиятельного медиамагната, который пытается понять, кто из его четверых детей унаследует его состояние.

Каждый из них начинает борьбу за внимание отца, но хочет не заполучить богатства, а прежде всего доказать родителю, что они достойны такой части. И все же Логан не стесняясь сталкивает собственных детей лбами, вынуждая их идти на крайние меры и чуть ли не объявлять войну друг другу.

София Фальконе, «Пингвин»

Дочь криминального авторитета, которая незнакомому с сериалом зрителю может показаться яростной защитницей семейных ценностей, София стала заложницей этих самых ценностей, что в итоге вынудило ее перейти на сторону зла и бороться с собственным семейством.

Причины на то и правда были — после того, как она узнает шокирующую правду о том, что ее же отец убил ее мать, а сам он запер собственную дочь в психбольнице, София решает во что бы то ни стало отомстить родне, которая не встала на ее сторону. Хотя героиня считается одним из главных антагонистов сериала, очевидно, что стала она такой не по собственной воле.

Джоффри Баратеон, «Игра престолов»

Наследник Баратеонов и Ланнистеров неслучайно считается одним из лучших экранных злодеев в истории кино и телевидения — вряд ли можно найти еще кого-то, кого зрители ненавидели так неистово. Джоффри — буквально олицетворение всего самого ужасного, что может быть в человеке: он эгоистичен, жесток, инфантилен и, что самое главное, способен на ужасающие поступки, приносящие мучения его близким людям.

Когда в одной из серий дядя Джоффри Тирион дал тому пощечину, миллионы зрителей по всему миру ликовали, а смерть героя и вовсе стала поводом для настоящего праздника.

Кстати, сыгравший Джоффри актер вскоре после ухода из «Игры престолов» ушел и из кино в принципе, но не по той причине, о которой все думали — почитать об этом можно здесь.