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В HBO подтвердили дату выхода третьего сезона «Одних из нас» — пока что худшие предсказания фанатов сбываются

17 июля 2025 19:05
В HBO подтвердили дату выхода третьего сезона «Одних из нас» — пока что худшие предсказания фанатов сбываются

Хотя четвертого сезона, возможно, все-таки и не будет.

Второй сезон «Одних из нас» был далек от того, о чем так мечтали фанаты видеоигры, а смерть Джоэла отбила желание смотреть продолжение даже у тех, кто и в игру никогда не играл. Тем не менее, прикрывать лавочку в HBO, несмотря на все существенные проблемы, пока что не планируют — хотя производство третьего сезона, как и ожидалось, займет приличное количество времени.

И все-таки хорошие новости для некоторых поклонников тоже есть — судьба анонсированного четвертого сезона все еще остается под вопросом, особенно учитывая некоторые недавние кадровые перестановки.

Третий сезон «Одних из нас» планируют выпустить в 2027 году

В HBO подтвердили дату выхода третьего сезона «Одних из нас» — пока что худшие предсказания фанатов сбываются

Слухи о том, что на производство нового сезона снова уйдет как минимум два года, ходили еще с тех пор, как состоялась премьера финальной серии второй части «Одних из нас».

На днях же эту информацию подтвердил босс HBO Кейси Бойс, который рассказал, что третий сезон сериала разработчики уже включили в свой список дел на 2027 год.

Бойс также добавил, что теперь уже единственный шоураннер «Одних из нас» Крэйг Мэйзин пока что обдумывает различные варианты и пока не решил, стоит ли снимать еще четвертый сезон или же лучше завершить все более длинным третьим — в любом случае, HBO будет ориентироваться именно на решение Мэйзина.

«Одни из нас» могут скатиться в еще большую пропасть из-за ухода Нила Дракманна

Кадр из второго сезона «Одних из нас»

Бывший шоураннер «Одних из нас» и по совместительству разработчик оригинальный видеоигры, Дракманн объявил о своем уходе из сериала пару недель назад, назвав причиной решение сосредоточиться на своей работе как руководителя студии «Naughty Dog», которая и подарила миру «The Last of Us».

Как признал Кейси Бойс, многие зрители, осудившие Дракманна за желание бросить адаптацию на полпути, не до конца понимают, что сам Дракманн посвящает большую часть своего времени именно разработке игр, а не их адаптациям в кино и на телевидении. По словам Бойса, Дракманн все же оставил для своих коллег некоторые инструкции, а Мэйзина все уже давно считают профессионалом своего дела — потому проблем, возможно, и не возникнет.

Кстати, «Одни из нас» буквально на днях получили огромное количество номинаций на премию «Эмми», но лидером в этом отношении сериал все равно не стал — о тех шоу, у которых сейчас больше всего шансов уйти с целой коллекцией престижных наград, мы уже рассказали в этой подборке.

Фото: Кадры из сериала «Одних из нас»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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