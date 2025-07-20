«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025»

Народные фавориты начинают сдавать позиции, пусть и не все готовы это признать.

На днях стали известны претенденты на премию «Эмми», и в фаворитах, как и ожидалось, «Медведь», «Одни из нас», «Пингвин», «Черное зеркало» и другие громкие проекты. Но, как это часто бывает, списки вызвали не только аплодисменты, но и удивление. Одних перехвалили (снова!), других обошли стороной, а кто-то вообще попал не в ту категорию. Редакция «Киноафиши» попыталась разобраться в нюансах сериального «Оскара».

«Премия "Эмми" имеет свойство паровозом тащить номинантов (и выдавать им награды) за былые заслуги, поэтому вдвойне странно, что “Игра в кальмара” не получила номинаций авансом», — удивляется Евгений Л, автор Телеграм канала Grumpy Entertainment, приводя в пример «Медведя».

Два первых сезона кулинарного сериала были безусловной сенсацией: стиль, ритм, нервы, эмоции. Но чем дальше, тем хуже, заявил эксперт.

«3 сезон — филлер, в котором за 10 серий произошло совсем ничего, а герои не получили никакого толкового развития. И главный камень в огород “Медведя” — нахождение в категории комедийных сериалов. Это очень крепкая и довольно мрачная драма».

Еще больше вопросиков у Евгения к номинациям «Одни из нас», которые держатся исключительно на харизме Педро Паскаля:

«Не разделяю хейт вокруг Беллы Рэмзи, но она точно самый большой мискаст в мэйнстримовых сериалах уровня “очернения” белых персонажей, которым грешит Netflix, а также просто не тянет главные роли и не может тащить на себе сериал без Паскаля».

В любом случае, следить за церемонией «Эмми» все равно интересно — хотя бы чтобы проверить, увидим ли мы в победителях нечто новое, или все снова решат былые заслуги.

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