24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили

16 февраля 2026 19:05
В проект поверил сам Роберт Дауни-младший.

Еще до того, как Apple TV+ и HBO начали соревноваться в мрачных постапокалипсисах вроде «Фоллаута» и «Одни из нас», Netflix выпустил сериал, который может стоять рядом. «Мальчик с оленьими рогами» (оригинальное название Sweet Tooth) — это история про конец света, после которой хочется жить, а не закутаться в плед и рыдать.

Сюжет не примитивный: вирус косит взрослое население, цивилизация рушится. Но есть нюанс — одновременно с пандемией начинают рождаться дети-гибриды, полулюди-полуживотные. Главный герой Гас — мальчик с оленьими рогами и безграничным доверием к миру.

Он десять лет прожил в лесу с отцом, а после его смерти отправляется на поиски матери. По дороге он встречает угрюмого здоровяка Джеппарда, и этот дуэт «ворчливый одиночка + наивный ребенок» работает безотказно, как и у конкурентов.

Сериал уже полностью завершен — три сезона, 24 эпизода. На IMDb у него крепкие 7,7 балла, на Кинопоиске — 7,3, а рейтинг на Rotten Tomatoes и вовсе 92%. Критики разошлись во мнениях, но публика полюбила Гаса всей душой.

Что интересно: создатели (а продюсировал проект сам Роберт Дауни-младший) сознательно сделали историю светлее, чем в оригинальных комиксах Джеффа Лемира. Там все гораздо жестче и безнадежнее. Сериал же оставил мрачную основу, но добавил столько душевности, что это уже почти семейное кино.

Встречали ли вы когда-нибудь сериал про постапокалипсис, который не давит тяжестью, а согревает? Да, здесь тоже есть злодеи, охота на гибридов и выживание любой ценой. Но сквозь все это проходит мысль, что даже в самом темном мире есть место надежде. Иногда достаточно просто встретить правильного попутчика.

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Мальчик с оленьими рогами», «Фоллаут»
Валерия Белашкова
