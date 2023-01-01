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Сериалы про любовь

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криминал, драма 2025, Россия
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Рыцари сорока островов
фантастика 2025, Россия
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Пингвин
Пингвин
драма, криминал 2024, США
0.0
Добро пожаловать в Дерри
ужасы 2024, США
0.0
Челюскин. Первые
Челюскин. Первые
драма 2024, Россия
0.0
Режим
Режим
драма 2024, США
0.0
Красный 5
комедия 2024, Россия
0.0
Дом ниндзя
драма, боевик 2024, Япония
0.0
Соседка
комедия 2024, Россия
0.0
Трасса
триллер 2024, Россия
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Калимба
драма, детектив 2024, Россия
0.0
Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
0.0
Артист
комедия 2024, Россия
0.0
Инспектор Гаврилов
комедия 2024, Россия
0.0
Задача трех тел
Задача трех тел
драма, фантастика 2024, США
0.0
Тень Чикатило
триллер, детектив 2024, Россия
0.0
Точка ноль
драма 2024, Россия
0.0
Купцы и дети
комедия 2024, Россия
0.0
Трепачи
комедия 2024, Россия
0.0
Министерство Всего Хорошего
фантастика, комедия 2024, Россия
0.0
Подземелье вкусностей
Подземелье вкусностей
аниме , комедия, фэнтези 2024, Япония
0.0
Букины
комедия 2024, Россия
0.0
Морозко
комедия, драма 2024, Россия
0.0
Горизонт
Горизонт
фантастика 2023, Россия
0.0
Гелий-3
Гелий-3
комедия 2023, Россия
0.0
Там, где цветет полынь
Там, где цветет полынь
мистика, триллер 2023, Россия
0.0
Одни из нас
Одни из нас
драма, боевик, ужасы 2023, США
0.0
Вика-ураган
Вика-ураган
комедия, драма 2023, Россия
0.0
Стрим
Стрим
комедия 2023, Россия
0.0
Неприличные деньги
Неприличные деньги
комедия, драма, криминал 2023, Россия
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Все 2020-2023

Погрузитесь в волшебный мир любви с нашей подборкой лучших сериалов про любовь! Вам предстоит пройти через эмоциональные взлеты и падения, позволяющие ощутить всю сладость и горечь этого прекрасного чувства. Откройте сердце для новых и захватывающих историй, которые заставят вас пережить каждый момент вместе с героями. Сериалы про любовь из нашей подборки - это мозаика различных жанров, объединенных одним общим чувством. Путешествуйте во времени вместе с влюбленными, переживая с ними красивые моменты и страшные испытания. Раскройте тайны и загадки любви в русских сериалах или откройте дверь в волшебную реальность через турецкие сериалы.

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