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Киноафиша Сериалы Арина

Арина (2024 - …)

Arina 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Домохозяйка Арина с головой погрязла в быту, муж Василий ни во что ее не ставит и всячески унижает. Арина считает, что у нее нет другого выбора, кроме как терпеть такое положение. Ситуация меняется, когда супруги попадают в аварию и разбивают стоящую на обочине машину. Арина устраивается горничной в дом предпринимателя Максима Калинина, чтобы покрыть долги мужа. На новом месте она помогает Максиму не только по дому, но и в работе, благодаря чему бизнесмен получает важный контракт. Сближение жены с работодателем вызывает ревность у Василия. Арина не выдерживает нападок мужа и подает на развод. Теперь у нее появился шанс начать новую жизнь и найти себя в чем-то, кроме семьи, но Василий не собирается сдаваться так просто.

В ролях
В ролях
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Максим Битюков
Максим Битюков
Николай Сахаров
Екатерина Радченко
Екатерина Радченко
Вера Новикова
Вера Новикова
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Сезоны
Арина - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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