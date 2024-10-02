Домохозяйка Арина с головой погрязла в быту, муж Василий ни во что ее не ставит и всячески унижает. Арина считает, что у нее нет другого выбора, кроме как терпеть такое положение. Ситуация меняется, когда супруги попадают в аварию и разбивают стоящую на обочине машину. Арина устраивается горничной в дом предпринимателя Максима Калинина, чтобы покрыть долги мужа. На новом месте она помогает Максиму не только по дому, но и в работе, благодаря чему бизнесмен получает важный контракт. Сближение жены с работодателем вызывает ревность у Василия. Арина не выдерживает нападок мужа и подает на развод. Теперь у нее появился шанс начать новую жизнь и найти себя в чем-то, кроме семьи, но Василий не собирается сдаваться так просто.