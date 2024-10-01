Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Счастлива по умолчанию
1 постер
Киноафиша Сериалы Счастлива по умолчанию

Счастлива по умолчанию (2024 - 2024)

Schastliva po umolchaniyu 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Умница-красавица Алина добилась больших успехов в карьере, став ведущим архитектором в престижной компании. Лидия, мама Алины, воспитывала единственную дочь в строгости и контролировала буквально все сферы жизни девушки. И личные отношения – не исключение. Втайне от матери Алина съехалась с Димой – простым работягой. Когда мама неожиданно приезжает в гости, Алина просит Диму на время уехать. Тем временем Лидия не оставляет попыток узнать о тайном ухажере дочери. Алина идет на хитрость и просит своего начальника подыграть, притворившись ее женихом перед мамой. Простая просьба Алины – еще одна маленькая ложь – приводит к глобальным последствиям. Теперь ей придется пройти через огонь и воду, пережить предательство, узнать множество тайн и наконец обрести собственный голос.

В ролях
В ролях
Карина Хисматулина
Юрий Шелковников
Кристина Строителева
Елена Литвинова
Вадим Соколов
Ирина Обидина
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про семейные ценности: список лучших Сериалы про семейные ценности: список лучших
Сериалы про любовь Сериалы про любовь
Лучшие сериалы про отношения, семью и любовь Лучшие сериалы про отношения, семью и любовь
Лучшие сериалы про отношения родителей и детей Лучшие сериалы про отношения родителей и детей

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сезоны
Счастлива по умолчанию - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше