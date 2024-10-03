Марина Леонидова живет с дочками и мамой в частном доме в небольшом городе Юрятин. Местный бизнесмен Ковров на месте ее дома планирует строительство торгового центра. Ковров предлагает Марине с семьей переехать в городскую квартиру, но она отказывается и намерена бороться за свой дом до конца. Марина знакомится с Романом, они влюбляются друг в друга, а вскоре выясняется, что он главный архитектор торгового центра. Роман готов отказаться от контракта ради Марины. Но в ее жизнь возвращается бывший муж, объявив, что у него смертельная болезнь…