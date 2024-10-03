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Постер сериала Аисты счастья
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Киноафиша Сериалы Аисты счастья

Аисты счастья (2024 - 2024)

Aisty schastya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Марина Леонидова живет с дочками и мамой в частном доме в небольшом городе Юрятин. Местный бизнесмен Ковров на месте ее дома планирует строительство торгового центра. Ковров предлагает Марине с семьей переехать в городскую квартиру, но она отказывается и намерена бороться за свой дом до конца. Марина знакомится с Романом, они влюбляются друг в друга, а вскоре выясняется, что он главный архитектор торгового центра. Роман готов отказаться от контракта ради Марины. Но в ее жизнь возвращается бывший муж, объявив, что у него смертельная болезнь…

В ролях
В ролях
Юлия Шиферштейн
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Артем Осипов
Артем Осипов
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Алексей Каманин
Николай Герман
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Аисты счастья - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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