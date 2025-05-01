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Постер сериала Счастья хватит всем
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Киноафиша Сериалы Счастья хватит всем

Счастья хватит всем (2025 - 2025)

Schastya hvatit vsem 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В свои почти пятьдесят Катерина Стасова (Мария Куликова) уже не ждет счастья. Она работает старшей медсестрой в хирургическом отделении и безответно влюблена в талантливого хирурга Анатолия Тарасова (Александр Носик), который ценит ее только как друга и соратника. Коллеги поздравляют Катерину с двадцатипятилетием работы в больнице и дарят путевку на автобусную экскурсию по городам Золотого кольца России. Катерина ничего не ожидает от этого путешествия, кроме возможности сбежать от накопившихся проблем. Но встреча с Михаилом (Алексей Фатеев), преподавателем истории в школе, неожиданно напоминает Катерине, что она – женщина. Героиня оказывается перед выбором. Остаться с Тарасовым, который, кажется, оценил многолетнюю привязанность Катерины? Или выбрать Михаила?..

В ролях
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Полина Куценко
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Евгений Бакалов
Александр Носик
Александр Носик
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Сезоны
Счастья хватит всем - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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