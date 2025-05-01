В свои почти пятьдесят Катерина Стасова (Мария Куликова) уже не ждет счастья. Она работает старшей медсестрой в хирургическом отделении и безответно влюблена в талантливого хирурга Анатолия Тарасова (Александр Носик), который ценит ее только как друга и соратника. Коллеги поздравляют Катерину с двадцатипятилетием работы в больнице и дарят путевку на автобусную экскурсию по городам Золотого кольца России. Катерина ничего не ожидает от этого путешествия, кроме возможности сбежать от накопившихся проблем. Но встреча с Михаилом (Алексей Фатеев), преподавателем истории в школе, неожиданно напоминает Катерине, что она – женщина. Героиня оказывается перед выбором. Остаться с Тарасовым, который, кажется, оценил многолетнюю привязанность Катерины? Или выбрать Михаила?..