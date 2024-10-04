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Постер сериала Уходя, закрывайте двери
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Киноафиша Сериалы Уходя, закрывайте двери

Уходя, закрывайте двери (2024 - 2024)

Uhodya, zakryvajte dveri 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У бывшей детдомовки Тоси Калугиной наступила черная полоса в жизни – она потеряла жениха, квартиру и работу. Чтобы выжить, девушка устраивается дворником в жилом комплексе «Мечта». Благодаря трудолюбию и внимательному отношению к людям, Тося быстро завоевывает сердца жителей ЖК: помогает вечно занятой бизнесвуман наладить отношения с дочерью-подростком, вдохновляет бывшего художника вернуться к живописи, ухаживает за одинокой пожилой актрисой Верой Павловной. Жизнь Тоси постепенно налаживается, и в ней появляется настоящий принц, который, словно в сказке, начинает за ней ухаживать. Но, как бывает, однажды карета превращается в тыкву, а прекрасный принц оказывается подлым мошенником, из-за которого наивная Тося попадает в СИЗО. Но в сказке добро всегда побеждает зло, и появляется долгожданный спаситель – тот, кому ее судьба действительно небезразлична.

В ролях
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Татьяна Аугшкап
Татьяна Аугшкап
Светлана Головина
Светлана Головина
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Антон Даниленко
Анастасия Чепелюк
Анастасия Чепелюк
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Сезоны
Уходя, закрывайте двери - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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