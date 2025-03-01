Ольга Тихомирова из Твери трудится социальным работником. Когда-то у нее случилось несчастье: ее маленького сына насмерть сбила машина. После этого ее муж ушел, и теперь она живет одна, давно поставив крест на своей личной жизни. Но однажды гадалка предсказывает ей, что Ольга скоро встретит своего принца, но не на белом коне, а на красном велосипеде. И действительно, вскоре у Ольги появляется новый подопечный, известный писатель Суворин в красной инвалидной коляске. Суворин – угрюмый и неприветливый женоненавистник, поэтому отношения между ними сразу не заладились. А вскоре на пороге его дома появляется девушка Полина, которая заявляет, что является дочерью Суворина. Получив полное доверие отца, она намеревается любыми путями выгнать Ольгу из отцовского дома...