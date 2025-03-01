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Постер сериала Принц на красном велосипеде
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Киноафиша Сериалы Принц на красном велосипеде

Принц на красном велосипеде (2025 - 2025)

Princ na krasnom velosipede 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Ольга Тихомирова из Твери трудится социальным работником. Когда-то у нее случилось несчастье: ее маленького сына насмерть сбила машина. После этого ее муж ушел, и теперь она живет одна, давно поставив крест на своей личной жизни. Но однажды гадалка предсказывает ей, что Ольга скоро встретит своего принца, но не на белом коне, а на красном велосипеде. И действительно, вскоре у Ольги появляется новый подопечный, известный писатель Суворин в красной инвалидной коляске. Суворин – угрюмый и неприветливый женоненавистник, поэтому отношения между ними сразу не заладились. А вскоре на пороге его дома появляется девушка Полина, которая заявляет, что является дочерью Суворина. Получив полное доверие отца, она намеревается любыми путями выгнать Ольгу из отцовского дома...

В ролях
В ролях
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Иван Бровин
Иван Бровин
Елизавета Долбникова
Иван Трушин
Александр Евдокимов
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Сезоны
Принц на красном велосипеде - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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