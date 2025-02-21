Макс — владелец брачного агентства «Сердце Купидона». Ещё будучи студентом, он разработал уникальную программу, которая рассчитывает степень совместимости пар. Клиентов агентства Макс подбирает скрупулезно и вдумчиво — молодые, успешные, в общем, такие, как он сам. Простая официантка Алиса «сохнет» по звезде шоу-бизнеса Артёму, который даже не знает о её существовании. Встретившись случайно с Максом, Алиса идет ва-банк — просит выдать её замуж за Артёма. Макс готов ей отказать, но решает заключить пари с инвестором, чтобы на примере Алисы показать свои профессиональные навыки. Он учит строптивую Алису, как стать женственной, мягкой и покладистой и организует их «неожиданную встречу» с Артёмом. Между ними пробегает искра, дело принимает серьёзный оборот. Пари выиграно, но Макс внезапно понимает, что нарушил своё главное правило — никогда не влюбляться в клиенток.