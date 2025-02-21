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Постер сериала Сердце Купидона
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Киноафиша Сериалы Сердце Купидона

Сердце Купидона (2025 - 2025)

Serdce Kupidona 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Макс — владелец брачного агентства «Сердце Купидона». Ещё будучи студентом, он разработал уникальную программу, которая рассчитывает степень совместимости пар. Клиентов агентства Макс подбирает скрупулезно и вдумчиво — молодые, успешные, в общем, такие, как он сам. Простая официантка Алиса «сохнет» по звезде шоу-бизнеса Артёму, который даже не знает о её существовании. Встретившись случайно с Максом, Алиса идет ва-банк — просит выдать её замуж за Артёма. Макс готов ей отказать, но решает заключить пари с инвестором, чтобы на примере Алисы показать свои профессиональные навыки. Он учит строптивую Алису, как стать женственной, мягкой и покладистой и организует их «неожиданную встречу» с Артёмом. Между ними пробегает искра, дело принимает серьёзный оборот. Пари выиграно, но Макс внезапно понимает, что нарушил своё главное правило — никогда не влюбляться в клиенток.

В ролях
В ролях
Алексей Игнатьев
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Александр Чураев
Евгений Сыркин
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Сердце Купидона - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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