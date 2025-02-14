Капризная и самовлюбленная эгоистка Светлана привыкла принимать все, как должное, и не задумываться о чувствах других людей. Однажды она становится жертвой нападения и теряет память. В результате оказывается в семье каменщика Тимофея, который в одиночку воспитывает троих детей. Света вынуждена приспосабливаться к новым условиям жизни: готовить, мыть, убирать, заботиться о детях. Постепенно она привыкает и начинает воспринимать новую семью, как свою собственную. Ей удается разглядеть в Тимофее не грубого мужлана, каким он показался при первой встрече, а надежного человека и обрести счастье. Сможет ли Светлана простить «новую семью» за обман, когда вскроется вся правда?