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Постер сериала Требуется мама в семью с тремя детьми
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Киноафиша Сериалы Требуется мама в семью с тремя детьми

Требуется мама в семью с тремя детьми (2025 - 2025)

Trebuetsya mama v semyu s tremya detmi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Капризная и самовлюбленная эгоистка Светлана привыкла принимать все, как должное, и не задумываться о чувствах других людей. Однажды она становится жертвой нападения и теряет память. В результате оказывается в семье каменщика Тимофея, который в одиночку воспитывает троих детей. Света вынуждена приспосабливаться к новым условиям жизни: готовить, мыть, убирать, заботиться о детях. Постепенно она привыкает и начинает воспринимать новую семью, как свою собственную. Ей удается разглядеть в Тимофее не грубого мужлана, каким он показался при первой встрече, а надежного человека и обрести счастье. Сможет ли Светлана простить «новую семью» за обман, когда вскроется вся правда?

В ролях
В ролях
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Ольга Бобкова
Ольга Бобкова
Василий Шмаков
Василий Шмаков
Дмитрий Мухин
Сергей Белякович
Полина Стефанович
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Сезоны
Требуется мама в семью с тремя детьми - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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